E’ tempo di “Sbaracco di fine inverno”: shopping a prezzi scontati nel centro di Saronno
Venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026 le attività del centro storico propongono gli ultimi pezzi di stagione a prezzi vantaggiosi in un’iniziativa sostenuta dal Distretto del Commercio e da Confcommercio
Venerdì 27 e sabato 28 febbraiotorna a Saronno lo “Sbaracco” di fine inverno: per due giorni il centro cittadino si trasformerà in un grande spazio dedicato allo shopping, con occasioni e promozioni proposte direttamente dai negozi di vicinato.
Dopo il successo delle scorse edizioni, l’iniziativa riporta in città uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti degli acquisti di qualità a prezzi scontati. A promuovere l’evento è il Distretto del Commercio, in collaborazione con Confcommercio Ascom Saronno e con il patrocinio del Comune.
Il centro di Saronno diventa un “centro commerciale all’aperto”
Per due giornate le vetrine del centro storico proporranno gli ultimi pezzi della stagione invernale a condizioni vantaggiose. Dall’abbigliamento agli accessori, passando per articoli per la casa e servizi alla persona, lo “Sbaracco” coinvolgerà diverse categorie merceologiche.
Non si tratta solo di una svendita, ma di un’occasione per vivere la città in un clima animato e partecipato, valorizzando il commercio di prossimità.
«Lo Sbaracco è un momento di forte coesione per la nostra comunità commerciale – dicono gli organizzatori – In un’epoca dominata dall’online, riportare le persone in città, a contatto diretto con i propri negozianti di fiducia, è il nostro obiettivo primario».
Informazioni utili e negozi aderenti
L’appuntamento è fissato per venerdì 27 e sabato 28 febbraio. Gli orari seguiranno quelli di apertura dei singoli punti vendita aderenti.
Per consentire ai cittadini di organizzare al meglio il proprio percorso di shopping, il Distretto Urbano del Commercio aggiornerà progressivamente l’elenco delle attività partecipanti sulla propria pagina Facebook ufficiale. Durante le due giornate, i negozi che aderiscono all’iniziativa saranno riconoscibili grazie alla locandina ufficiale, caratterizzata da una grafica pop-art, esposta nelle vetrine.
Un invito rivolto non solo ai saronnesi ma anche ai visitatori dei comuni limitrofi, per sostenere il tessuto commerciale locale e riscoprire il centro città attraverso un’esperienza di acquisto dal vivo.
