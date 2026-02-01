Varese News

A Vergiate l’insediamento del consiglio Comunale dei Ragazzi

A guidare la squadra dei nuovi consiglieri del CCRR la Sindaca Benedetta Bassetti. "Vi auguriamo un buon lavoro e una bellissima esperienza"

Generico 26 Jan 2026
Sabato 31 gennaio a Vergiate Consiglio Comunale di insediamento del nuovo CCRR, biennio 2026-2027
A guidare la squadra dei nuovi consiglieri del CCRR sarà  la Sindaca Benedetta Bassetti.
Molti gli spunti emersi dai programmi elettorali dei ragazzi e delle ragazze che oggi hanno accolto con emozione questo impegno biennale dinanzi alle autorità comunali, ai genitori e ai professori presenti.
«Vi auguriamo un buon lavoro e una bellissima esperienza che possa farvi crescere con i valori della cittadinanza attiva e propositiva, del rispetto e della cooperazione!», è stato il messaggio dell’amministrazione rivolto ai giovani che hanno deciso di destinare parte del loro tempo alla collettività.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 01 Febbraio 2026
