A4 Milano-Brescia, chiuso per una notte il tratto Sesto San Giovanni–Monza verso Brescia

Sulla A4 Milano-Brescia è prevista una chiusura notturna per lavori. Per consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22.00 di mercoledì 11 alle 5.00 di giovedì 12 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, in direzione Brescia.

Durante la chiusura, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, si consiglia di percorrere la SS36 in direzione Lecco, quindi la A52 Tangenziale nord verso Monza, per poi rientrare in A4 allo svincolo di Monza.