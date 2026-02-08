Varese News

Lombardia

A4 Milano-Brescia, chiuso per una notte il tratto Sesto San Giovanni–Monza verso Brescia

La chiusura è prevista dalle 22 di mercoledì 11 alle 5 di giovedì 12 febbraio per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Indicati i percorsi alternativi

Generico 02 Feb 2026

Sulla A4 Milano-Brescia è prevista una chiusura notturna per lavori. Per consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22.00 di mercoledì 11 alle 5.00 di giovedì 12 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, in direzione Brescia.

Durante la chiusura, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, si consiglia di percorrere la SS36 in direzione Lecco, quindi la A52 Tangenziale nord verso Monza, per poi rientrare in A4 allo svincolo di Monza.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.