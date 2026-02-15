Al Chiostro di Voltorre a Gavirate la mostra “Femina ad artem”
Dal 21 febbraio all’8 marzo sei artiste contemporanee propongono linguaggi diversi tra pittura, scultura e mixed media in un percorso dedicato alla percezione e all’intuizione
Dal 21 febbraio all’8 marzo il Chiostro di Voltorre, a Gavirate, ospita la mostra collettiva “Femina ad artem”, un percorso espositivo dedicato alla figura femminile e alla pluralità delle sue espressioni nell’arte contemporanea. L’inaugurazione è in programma sabato 21 febbraio alle 18, mentre la chiusura sarà accompagnata, il 7 marzo, dal concerto tutto al femminile “Inaudita Musica” di Chiara Nicora.
Dopo il mese di gennaio dedicato a San Francesco d’Assisi, febbraio al Chiostro si declina al femminile con una rassegna che propone una riflessione sulla pratica artistica come spazio di incontro tra materia, percezione e intuizione. Le opere in mostra non offrono una visione unica della femminilità, ma ne restituiscono le molte sfaccettature attraverso pittura, scultura e mixed media.
Sei artiste, sei sguardi
Protagoniste dell’esposizione sono Anna Bochkova, Kalina Danailova, Maria Cristiana Fioretti, Polina Goldstein, Li Ramet e Raffaella Surian. Sei percorsi diversi che interpretano la creatività come forza viva, capace di muoversi tra fragilità e potenza, intimità e dimensione collettiva.
Dalle riflessioni su empatia e appartenenza alle esplorazioni tra visibile e invisibile, fino alle ricerche su luce, colore, gesto e memoria, la mostra costruisce un dialogo articolato sul ruolo dell’esperienza e della percezione nel fare artistico.
Vernissage e concerto finale
La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del Chiostro fino a domenica 8 marzo, giornata simbolica della Festa della Donna. Sabato 7 marzo è previsto il concerto conclusivo organizzato nell’ambito del progetto “Inaudita Musica” di Chiara Nicora, a suggellare un percorso espositivo interamente dedicato alla creatività femminile.
