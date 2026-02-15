Varese News

All’Arena di Verona la festa finale delle Olimpiadi con Gabry Ponte

l 22 febbraio l’anfiteatro scaligero ospiterà la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici invernali con uno spettacolo che unirà musica, immagini e performance

Gabry Ponte all'eurovision Song Contest

Sarà l’Arena di Verona a ospitare, il 22 febbraio, la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Un appuntamento che riunirà atlete, atleti e pubblico da tutto il mondo per salutare la manifestazione con una grande festa collettiva.

Tra i protagonisti annunciati c’è Gabry Ponte, tra i DJ e producer italiani più conosciuti a livello internazionale. Con oltre 25 anni di carriera, miliardi di stream e numerosi riconoscimenti discografici, porterà sul palco dell’Arena uno show pensato per trasformare la chiusura dei Giochi in un momento di energia condivisa.

Musica e spettacolo per la chiusura

La sua esibizione si inserisce nel concept della “Beauty in Action”, filo conduttore della cerimonia: un’idea di bellezza dinamica, in movimento, capace di unire suono, immagini e performance. Dopo aver riempito lo stadio di San Siro nel 2025, Gabry Ponte è atteso ora in uno dei luoghi simbolo dello spettacolo italiano.

La cerimonia, realizzata con la squadra creativa di Filmmaster, promette un racconto scenico contemporaneo, pensato per celebrare le emozioni delle competizioni e accompagnare il pubblico verso il gran finale di Milano Cortina 2026.

Pubblicato il 15 Febbraio 2026

Pubblicato il 15 Febbraio 2026
