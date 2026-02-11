Varese News

Tempo Libero

Saronno

All’Oratorio Prealpi di Saronno si prepara un Carnevale Olimpico

Domenica 15 febbraio ritrovo alla scuola Rodari e fiaccolata fino alla Parrocchia Sacra Famiglia per un pomeriggio di animazione dedicato a bambini e famiglie con giochi olimpici, balli, dolci di Carnevale e premiazione delle maschere più originali

Generico 09 Feb 2026
Bambini

15 Febbraio 2026

Domenica 15 febbraio l’Oratorio Prealpi di Saronno si trasformerà in un piccolo villaggio olimpico per festeggiare il Carnevale insieme a bambini, ragazzi e famiglie. L’appuntamento è con il “Carnevale Olimpico in Oratorio”, un pomeriggio di giochi, musica e animazione.

L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia Sacra Famiglia, punta a offrire un momento di festa e condivisione in uno dei luoghi più vissuti del quartiere, coinvolgendo animatori e volontari.

Il programma prevede il ritrovo alle 15.15 alla scuola Rodari. Da lì partirà la “Fiaccolata olimpica”, una sfilata che accompagnerà bambini e famiglie fino all’oratorio, con arrivo alla Parrocchia Sacra Famiglia. Un modo simbolico per aprire ufficialmente i giochi e dare il via al pomeriggio di festa.

Una volta in oratorio, spazio al divertimento. Gli animatori proporranno giochi olimpici, balli, bolle di sapone e momenti di animazione pensati per tutte le età. Non mancheranno le classiche specialità di Carnevale: zucchero filato, chiacchiere e caramelle per grandi e piccini.

Le maschere più originali saranno premiate nel corso del pomeriggio.

11 Febbraio 2026
di

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.