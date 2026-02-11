All’Oratorio Prealpi di Saronno si prepara un Carnevale Olimpico

Domenica 15 febbraio ritrovo alla scuola Rodari e fiaccolata fino alla Parrocchia Sacra Famiglia per un pomeriggio di animazione dedicato a bambini e famiglie con giochi olimpici, balli, dolci di Carnevale e premiazione delle maschere più originali

Domenica 15 febbraio l’Oratorio Prealpi di Saronno si trasformerà in un piccolo villaggio olimpico per festeggiare il Carnevale insieme a bambini, ragazzi e famiglie. L’appuntamento è con il “Carnevale Olimpico in Oratorio”, un pomeriggio di giochi, musica e animazione.

L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia Sacra Famiglia, punta a offrire un momento di festa e condivisione in uno dei luoghi più vissuti del quartiere, coinvolgendo animatori e volontari.

Il programma prevede il ritrovo alle 15.15 alla scuola Rodari. Da lì partirà la “Fiaccolata olimpica”, una sfilata che accompagnerà bambini e famiglie fino all’oratorio, con arrivo alla Parrocchia Sacra Famiglia. Un modo simbolico per aprire ufficialmente i giochi e dare il via al pomeriggio di festa.

Una volta in oratorio, spazio al divertimento. Gli animatori proporranno giochi olimpici, balli, bolle di sapone e momenti di animazione pensati per tutte le età. Non mancheranno le classiche specialità di Carnevale: zucchero filato, chiacchiere e caramelle per grandi e piccini.

Le maschere più originali saranno premiate nel corso del pomeriggio.