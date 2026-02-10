Varese News

Angeli e demoni nell’arte: un viaggio tra simboli, mistero e bellezza a Villa Cagnola

Una visita guidata nella Collezione Cagnola per esplorare le molteplici rappresentazioni del bene e del male nella storia dell’arte, tra opere, simbologie e suggestioni filosofiche

09 Feb 2026

Figure luminose, eteree, rassicuranti come gli angeli popolano da secoli l’immaginario artistico, ben oltre i confini dell’arte sacra. Più complessa e sfuggente è invece la rappresentazione dei demoni, raramente raffigurati con le sembianze spaventose che l’immaginazione collettiva associa loro. Esiste infatti, nella storia dell’arte, una sorta di timore reverenziale nel dare forma visiva alle creature ribelli a Dio, spesso celate dietro simboli, allegorie e personaggi considerati incarnazioni del male.

È proprio questo affascinante dualismo il filo conduttore della visita guidata “Angeli e demoni nell’arte”, in programma lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 15.30 presso Villa Cagnola. Un percorso all’interno della Collezione Cagnola che permetterà di osservare non solo dipinti, ma anche opere e oggetti capaci di raccontare come il bene e il male siano stati interpretati, trasformati e talvolta mascherati nel corso dei secoli.

Gli angeli si mostreranno in forme diverse, lontane dagli stereotipi più noti, mentre i demoni emergeranno attraverso simbologie e tradizioni che ne rivelano la presenza senza ricorrere a immagini esplicitamente mostruose. Ne risulta una lettura originale e stimolante, che intreccia arte, filosofia e storia del pensiero.

Al termine della visita, come da tradizione, i partecipanti potranno condividere un momento conviviale con tè e dolci nella sala del Ristorante “Il Conte”.

La partecipazione ha un costo di 15 euro (visita guidata e tè inclusi).
Le prenotazioni chiudono il 12 febbraio e possono essere effettuate scrivendo a info@villacagnola.it oppure consultando il sito www.villacagnola.it.

Pubblicato il 10 Febbraio 2026
