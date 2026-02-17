Armocromia e stile: a Materia tre corsi dedicati al potere dei colori

Il colore non è solo una scelta estetica, ma uno strumento di comunicazione potente, capace di valorizzare il volto, rafforzare la presenza e raccontare qualcosa della propria persona. È da questa consapevolezza che nascono i nuovi corsi di armocromia in programma a Materia, con la collaborazione di Varese Corsi.

Il colore come strumento di consapevolezza

L’armocromia è la disciplina che studia l’armonia tra i colori naturali di una persona – incarnato, occhi, capelli – e le tonalità dell’abbigliamento e degli accessori. Individuare i giusti colori significa ottenere un effetto immediato: il viso appare più luminoso e l’immagine risulta più equilibrata.

Non si tratta di seguire una moda, ma di acquisire uno strumento utile nella vita quotidiana: dalla scelta di un abito per un’occasione importante, alla costruzione di un guardaroba più coerente, fino alla comunicazione professionale.

Il corso base: le fondamenta dell’armocromia

Il percorso introduttivo è strutturato in tre lezioni e si rivolge a chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina. Durante gli incontri verranno spiegati i principi fondamentali dell’armocromia, a partire dalle quattro stagioni cromatiche e dal concetto di sottotono.

Attraverso prove pratiche con drappi e analisi dal vivo, i partecipanti potranno iniziare a riconoscere le tonalità che valorizzano maggiormente il proprio incarnato, acquisendo criteri concreti da applicare subito nella scelta di abiti, accessori e make-up.

La prima lezione si terrà sabato 7 marzo, dalle 10:00 alle 12:00. Per iscriverti clicca qui

Il livello avanzato: approfondimento e applicazione

Per chi desidera andare oltre, o ha già frequentato il corso base, è previsto un modulo avanzato, sempre articolato in tre lezioni. In questo caso l’attenzione si concentra sui sottogruppi stagionali, sulla dominante cromatica e sulle applicazioni pratiche in ambito beauty e styling.

L’obiettivo è affinare lo sguardo, sviluppare maggiore sicurezza nelle scelte cromatiche e imparare a utilizzare il colore in modo ancora più consapevole e strategico.

Il corso partirà sabato 11 aprile, dalle 10:00 alle 12:00. Per iscriverti clicca qui

Un’occasione per rinnovare il proprio stile

In aggiunta l’insegnante Giovanna Panuccio terrà anche un corso dedicato allo stile e al guardaroba, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza del proprio stile.

Il corso, suddiviso in tre lezioni, rappresenta un’opportunità non solo per chi è appassionato di moda e immagine personale, ma anche per chi desidera semplicemente conoscersi meglio attraverso strumenti originali e creativi.

La prima lezione si terrà giovedì 12 marzo, dalle 19:00 alle 21:00. Per iscriverti clicca qui

Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno.