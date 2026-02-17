Armocromia e stile: a Materia tre corsi dedicati al potere dei colori
Tre corsi per parlare di armocromia, stile e valorizzazione della propria persona. Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni
Il colore non è solo una scelta estetica, ma uno strumento di comunicazione potente, capace di valorizzare il volto, rafforzare la presenza e raccontare qualcosa della propria persona. È da questa consapevolezza che nascono i nuovi corsi di armocromia in programma a Materia, con la collaborazione di Varese Corsi.
Il colore come strumento di consapevolezza
L’armocromia è la disciplina che studia l’armonia tra i colori naturali di una persona – incarnato, occhi, capelli – e le tonalità dell’abbigliamento e degli accessori. Individuare i giusti colori significa ottenere un effetto immediato: il viso appare più luminoso e l’immagine risulta più equilibrata.
Non si tratta di seguire una moda, ma di acquisire uno strumento utile nella vita quotidiana: dalla scelta di un abito per un’occasione importante, alla costruzione di un guardaroba più coerente, fino alla comunicazione professionale.
Il corso base: le fondamenta dell’armocromia
Il percorso introduttivo è strutturato in tre lezioni e si rivolge a chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina. Durante gli incontri verranno spiegati i principi fondamentali dell’armocromia, a partire dalle quattro stagioni cromatiche e dal concetto di sottotono.
Attraverso prove pratiche con drappi e analisi dal vivo, i partecipanti potranno iniziare a riconoscere le tonalità che valorizzano maggiormente il proprio incarnato, acquisendo criteri concreti da applicare subito nella scelta di abiti, accessori e make-up.
La prima lezione si terrà sabato 7 marzo, dalle 10:00 alle 12:00. Per iscriverti clicca qui
Il livello avanzato: approfondimento e applicazione
Per chi desidera andare oltre, o ha già frequentato il corso base, è previsto un modulo avanzato, sempre articolato in tre lezioni. In questo caso l’attenzione si concentra sui sottogruppi stagionali, sulla dominante cromatica e sulle applicazioni pratiche in ambito beauty e styling.
L’obiettivo è affinare lo sguardo, sviluppare maggiore sicurezza nelle scelte cromatiche e imparare a utilizzare il colore in modo ancora più consapevole e strategico.
Il corso partirà sabato 11 aprile, dalle 10:00 alle 12:00. Per iscriverti clicca qui
Un’occasione per rinnovare il proprio stile
In aggiunta l’insegnante Giovanna Panuccio terrà anche un corso dedicato allo stile e al guardaroba, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza del proprio stile.
Il corso, suddiviso in tre lezioni, rappresenta un’opportunità non solo per chi è appassionato di moda e immagine personale, ma anche per chi desidera semplicemente conoscersi meglio attraverso strumenti originali e creativi.
La prima lezione si terrà giovedì 12 marzo, dalle 19:00 alle 21:00. Per iscriverti clicca qui
Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Alberto Gelosia su Il tour per la legge sulla “Remigrazione” passa anche a Gallarate: interviene l’Anpi
Felice su In Svizzera si voterà per decidere se nel Paese debba esserci un tetto massimo di dieci milioni di abitanti
Felice su L'Italia come immenso bed&breakfast non ha un futuro
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.