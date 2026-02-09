“Cara Istanbul”: a Cairate l’incontro con Serra Yılmaz, l’attrice di Ferzan Ozpetek
Regista e attrice, è anche apprezzata autrice letteraria: al Festival del Libro presenta la sua ultima opera
A Cairate arriva Serra Yılmaz, l’attrice-musa di Ferzan Ozpetek, una icona dei film del cineasta turco: sarà l’ospite del prossimo appuntamento del Festival del Libro, giunto alla settima edizione, promosso dal Sistema Bibliotecario Busto Ticino Valle Olona.
L’incontro è in programma giovedì 19 febbraio alle 18.30 presso l’Auditorium di Cairate, nell’ex chiesa dei Santi Ambrogio e Martino in piazza Libertà 10: Yılmaz presenterà il suo libro “Cara Istanbul”, pubblicato da Rizzoli. Un racconto intimo e personale, una «autobiografia attraverso persone, case e quartieri» che attraversa luoghi, ricordi e trasformazioni della città simbolo del dialogo tra Oriente e Occidente, intrecciando memoria individuale e storia collettiva.
A moderare l’incontro sarà Sofia Loro, in un dialogo che accompagnerà il pubblico alla scoperta di una Istanbul vissuta e narrata con sguardo profondo e autobiografico. Come ricorda anche Ferzan Özpetek, il libro restituisce “«a Istanbul di un tempo, la nostra meglio gioventù».
L’iniziativa è organizzata dal Comune di Cairate in collaborazione con Ubik Busto Arsizio.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0331 362201 (interno 2) oppure scrivere a ufficio.istruzioneecultura@comune.cairate.va.it
