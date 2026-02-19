Carnevale Bosino. Sabato 21 febbraio la sfilata nelle vie del centro di Varese

Undici carri allegorici e undici gruppi in maschera composti da oltre 800 persone tra ballerini e gruppi tradizionali

Torna uno degli appuntamenti più colorati e allegri della città, con il Carnevale Bosino, che quest’anno è alla sua 33 esima edizione: l’appuntamento con i carri e i gruppi in maschera nelle vie del centro è per sabato 21 febbraio.

Sfileranno per le vie del centro undici carri allegorici e undici gruppi in maschera composti da oltre 800 persone tra ballerini e gruppi tradizionali. L’edizione 2026 sarà connotata dall’unione tra la tradizione varesina e il Salvador, con la presenza dell’ambasciatore Arnaldo Bernal Cherece e il coinvolgimento della comunità salavadoregna: un gemellaggio che nasce dalla sinergia costruita negli anni con le comunità latinoamericane presenti in città, per vivere insieme un momento di aggregazione e festa. Ci sarà anche quest’anno il concorso “Mascherina d’Oro” dedicata ai bambini dai 3 agli 11 anni, con la premiazione sul palco.

Il percorso della sfilata

La partenza è alle 14.30 da via Sacco. Il corteo proseguirà lungo via Marcobi, piazza Montegrappa, via Volta, via Magatti e corso Moro, per poi tornare in piazza Montegrappa e imboccare corso Matteotti, piazza Carducci, via Broggi, via Veratti e via Bernascone. Si chiude la sfilata alle 16.30 in piazza Montegrappa, dove si terranno le premiazioni.

Sicurezza

Sono previste chiusure stradali in via Sacco, via Bernascone e agli incroci tra via Volta e via Magatti e tra corso Moro e via Magatti. Saranno attive quattro postazioni della Croce Rossa.

Programma del carnevale Bosino 2026

Giovedì 19 febbraio

Il Carnevale Bosino è anche solidarietà: come ogni anno, qualche giorno prima della sfilata in maschera, ci sarà un momento dedicato ai bambini e bambine del reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale del Ponte e l’animazione dedicata a ragazzi e ragazze del Centro Diurno Anaconda, per condividere un momento di sorrisi e spensieratezza

Sabato 21 febbraio

Alle ore 14.30 partenza del corteo da Via Sacco, con la sfilata dei carri allegorici e gruppi in maschera

Alle ore 16.30 arrivo in Piazza Monte Grappa, dove ci sarà il discorso del Re Bosino e la premiazione dei Carri, Gruppi e Mascherina d’Oro