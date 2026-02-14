Carnevale Bosino 2026, la città nelle mani del Re: ufficiale il gemellaggio con il Salvador

È stato presentato nella mattina di sabato 14 febbraio in Comune a Varese il Carnevale Bosino 2026, con la tradizionale consegna delle chiavi della città al Re Bosino e una novità che segna un’apertura internazionale della manifestazione: il gemellaggio con la comunità del Salvador. Accanto al sindaco Davide Galimberghi, alla Famiglia Bosina e alla maschera simbolo della città, il Pingirometta, erano presenti il console del Salvador Vidal Tovar, la “Regina del Mais in Italia” Cintia Cayes e una delegazione della comunità salvadoregna, che ha portato in sala alcune maschere tipiche della propria tradizione.

Il gemellaggio con il Salvador

«Quest’anno abbiamo un gioioso gemellaggio con il Salvador», è stato annunciato in apertura della conferenza. Il console Vidal Tovar ha ringraziato per l’accoglienza, sottolineando il valore della collaborazione con la comunità locale e con l’associazione salvadoregna attiva in città.

Particolarmente significativa la presentazione di tre maschere tradizionali salvadoregne, spiegate in spagnolo e in italiano: il Cadejo – nelle sue versioni bianca e nera, simbolo della dualità tra bene e male –, l’Ispilan (figura femminile mitologica dall’aspetto seducente ma inquietante) e il Diavolo, introdotto nella tradizione dopo la colonizzazione e l’arrivo del cristianesimo. Maschere realizzate artigianalmente e giunte a Varese pochi giorni fa, espressione di un patrimonio culturale che unisce radici precolombiane e rielaborazioni successive.

Presente anche Cintia Cayes, 16 anni, “Regina del Mais in Italia”, titolo conquistato in un concorso internazionale, che ha espresso soddisfazione per l’invito ricevuto e per la partecipazione alla manifestazione varesina.

Una settimana di festa

Dopo la consegna simbolica delle chiavi – con cui il sindaco affida per una settimana il governo della città al Re Bosino – è stato il Pingirometta a illustrare il programma del Carnevale ambrosiano.

La manifestazione prevede:

Giovedì mattina la visita all’Ospedale Del Ponte, per portare un momento di allegria ai bambini ricoverati.

Nel pomeriggio l’appuntamento all’Istituto Anaconda, con gli amici disabili che ogni anno attendono la delegazione del Carnevale.

Sabato 21, alle ore 14.30, la grande sfilata dei carri con partenza da Palazzo Estense e arrivo tra piazza Repubblica e piazza Montegrappa, dove si terrà la festa conclusiva.

In programma anche il concorso per la maschera dei bambini, riservato ai piccoli dai 3 agli 11 anni: per partecipare è sufficiente inviare le fotografie attraverso il sito della Famiglia Bosina. I vincitori saranno premiati sul palco insieme ai carri e ai gruppi mascherati.

Settanta anni di tradizione

Il Carnevale Bosino continua così una storia lunga decenni. Dopo i 70 anni celebrati lo scorso anno dalla Famiglia Bosina, quest’anno ricorrono i 70 anni della maschera del Pingirometta, nata nel 1956 e divenuta nel tempo simbolo della città anche a livello nazionale.

Il sindaco Galimberghi ha ringraziato la Famiglia Bosina per l’organizzazione e ha sottolineato il valore della manifestazione: «Il Carnevale è sempre occasione di festa e di allegria, non solo per i bambini ma per tutta la città». Un momento di comunità che quest’anno si arricchisce di una dimensione internazionale, in una Varese che nelle stesse settimane ospita anche delegazioni sportive impegnate negli allenamenti olimpici.

La cerimonia si è conclusa con un riconoscimento conferito dalla comunità salvadoregna a una rappresentante del mondo imprenditoriale per il sostegno alle attività associative, suggellando una giornata che ha unito tradizione locale e apertura al mondo.

Ora la parola passa al Re Bosino: per una settimana sarà lui, secondo la tradizione, a “governare” la città nel segno dell’ironia e della festa, in attesa della sfilata finale di sabato.