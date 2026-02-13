Carnevale Olimpico: le scuole dell’istituto “Galilei” sfilano a Sacconago e Borsano

Mercoledì 18 febbraio, a partire dalle ore 10:10, le strade dei quartieri di Sacconago e Borsano si trasformeranno in un villaggio olimpico a cielo aperto.

L’Istituto Comprensivo “G. Galilei” annuncia la consueta sfilata di Carnevale che quest’anno vedrà coinvolti tutti i plessi in un grande evento corale dedicato al tema delle Olimpiadi.

Il titolo dell’evento sarà: Le Olimpiadi al Galilei – Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili “M’illumino di Meno” – Proteggere l’ambiente è uno sport di squadra.

Atleti, tedofori e rappresentanti delle diverse discipline sportive – interpretati con fantasia e materiali di recupero dagli alunni – sfileranno simultaneamente nei due quartieri, portando un messaggio di sportività, inclusione e gioia, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale.

L’iniziativa rappresenta un momento fondamentale di apertura della scuola al territorio, che unisce le tradizioni popolari del Carnevale alla promozione dei valori olimpici nel rispetto dell’ambiente. Tutti sono invitati ad assistere al passaggio dei cortei per festeggiare insieme ai bambini e al personale scolastico.

Dettagli dell’evento:

Data: Mercoledì 18 febbraio 2026

Orario di inizio: dalle 10.00 in poi

Luogo: Vie dei quartieri di Sacconago e Borsano (plessi dell’IC Galilei – Borsano: infanzia Soglian, primaria Rossi – secondaria Parini; Sacconago: infanzia Speranza, primaria Negri)

Qui di seguito i tragitti stabiliti:

QUARTIERE DI BORSANO

Plessi Parini, Rossi e Soglian (alunni di 4 e 5 anni)

Partenza: ore 10:15 (Soglian partenza ore 10:45)

via della Cooperazione

via Lodi

via Canton Santo

via Pavia

via della Ricordanza

via San Pietro

via Cardinal Simone

via Burattana

via Lodi

via Giuliani e Dalmati

(da questo punto si aggrega il plesso Soglian)

via Cavalcanti

via Gorletta

via Motta

parco comunale Viabilandia

via Motta

via della Cooperazione

scuola Rossi/Parini

via Cavalcanti

via Giuliani e Dalmati

scuola infanzia Soglian

QUARTIERE DI SACCONAGO

Plesso Negri

Tragitto 1: SOLO classi prime e seconde

Partenza: ore 10.00

scuola Ada Negri

via Caduti

via Padre Reginaldo Giuliani

via 8 Martiri

via Grado

scuola primaria Ada Negri

Tragitto 2: SOLO classi terze, quarte e quinte

Partenza: intorno alle ore 11.00

piazza Giovanni XXIII

via Monte Grappa

via Pasubio

via Principessa Mafalda

via Papa Pio XI

via Magenta

via XI Febbraio

Piazza Carlo Noè

via Don Enrico Tazzoli

Piazza San Donato

via Caduti

scuola Ada Negri

Plesso Speranza (alunni di 4 e 5 anni)

Partenza: ore 10:40

via Speranza

via Madonna in Campagna (solo fino ad Arredamenti Cagnoni)

via Padre Reginaldo Giuliani (fino a piazza San Donato, dove ci si incontra con i ragazzi del CDD Negri)

rientro da via Padre Reginaldo Giuliani

via Speranza

scuola infanzia Speranza