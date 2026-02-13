Carnevale Olimpico: le scuole dell’istituto “Galilei” sfilano a Sacconago e Borsano
Mercoledì 18 febbraio, a partire dalle ore 10:10, le strade dei quartieri si trasformeranno in un villaggio olimpico a cielo aperto. Ecco il programma
Mercoledì 18 febbraio, a partire dalle ore 10:10, le strade dei quartieri di Sacconago e Borsano si trasformeranno in un villaggio olimpico a cielo aperto.
L’Istituto Comprensivo “G. Galilei” annuncia la consueta sfilata di Carnevale che quest’anno vedrà coinvolti tutti i plessi in un grande evento corale dedicato al tema delle Olimpiadi.
Il titolo dell’evento sarà: Le Olimpiadi al Galilei – Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili “M’illumino di Meno” – Proteggere l’ambiente è uno sport di squadra.
Atleti, tedofori e rappresentanti delle diverse discipline sportive – interpretati con fantasia e materiali di recupero dagli alunni – sfileranno simultaneamente nei due quartieri, portando un messaggio di sportività, inclusione e gioia, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale.
L’iniziativa rappresenta un momento fondamentale di apertura della scuola al territorio, che unisce le tradizioni popolari del Carnevale alla promozione dei valori olimpici nel rispetto dell’ambiente. Tutti sono invitati ad assistere al passaggio dei cortei per festeggiare insieme ai bambini e al personale scolastico.
Dettagli dell’evento:
Data: Mercoledì 18 febbraio 2026
Orario di inizio: dalle 10.00 in poi
Luogo: Vie dei quartieri di Sacconago e Borsano (plessi dell’IC Galilei – Borsano: infanzia Soglian, primaria Rossi – secondaria Parini; Sacconago: infanzia Speranza, primaria Negri)
Qui di seguito i tragitti stabiliti:
QUARTIERE DI BORSANO
Plessi Parini, Rossi e Soglian (alunni di 4 e 5 anni)
Partenza: ore 10:15 (Soglian partenza ore 10:45)
via della Cooperazione
via Lodi
via Canton Santo
via Pavia
via della Ricordanza
via San Pietro
via Cardinal Simone
via Burattana
via Lodi
via Giuliani e Dalmati
(da questo punto si aggrega il plesso Soglian)
via Cavalcanti
via Gorletta
via Motta
parco comunale Viabilandia
via Motta
via della Cooperazione
scuola Rossi/Parini
via Cavalcanti
via Giuliani e Dalmati
scuola infanzia Soglian
QUARTIERE DI SACCONAGO
Plesso Negri
Tragitto 1: SOLO classi prime e seconde
Partenza: ore 10.00
scuola Ada Negri
via Caduti
via Padre Reginaldo Giuliani
via 8 Martiri
via Grado
scuola primaria Ada Negri
Tragitto 2: SOLO classi terze, quarte e quinte
Partenza: intorno alle ore 11.00
piazza Giovanni XXIII
via Monte Grappa
via Pasubio
via Principessa Mafalda
via Papa Pio XI
via Magenta
via XI Febbraio
Piazza Carlo Noè
via Don Enrico Tazzoli
Piazza San Donato
via Caduti
scuola Ada Negri
Plesso Speranza (alunni di 4 e 5 anni)
Partenza: ore 10:40
via Speranza
via Madonna in Campagna (solo fino ad Arredamenti Cagnoni)
via Padre Reginaldo Giuliani (fino a piazza San Donato, dove ci si incontra con i ragazzi del CDD Negri)
rientro da via Padre Reginaldo Giuliani
via Speranza
scuola infanzia Speranza
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.