Centocinquant’anni tra le note: tante occasioni di festa per il Corpo Musicale Gemoniese

Compiere 150 anni non è da tutti. Per questo motivo il Corpo Musicale Gemoniese – che venne fondato nel 1876 – ha istituito una lunga serie di appuntamenti così da celebrare al meglio il secolo e mezzo di attività. Il primo evento è andato in scena a dicembre con il concerto di gala avvenuto in oratorio che, oltre a dare il via ai festeggiamenti, è servito anche a sottolineare i 70 anni di Anbima, l’associazione che raduna circa 1.500 bande di tutta Italia.

Sabato 28 febbraio invece, sarà il salone consiliare e sede della biblioteca civica (in via Rocco Cellina, nel complesso del municipio) a ospitare una serata speciale. Nel corso dell’evento saranno proiettati video e fotografie dedicate alla lunga “vita” del gruppo bandistico, ma naturalmente ci sarà spazio anche per la musica a cura del Maestro Alessandro Ancellotti, attuale direttore del Corpo Musicale Gemoniese.

Sarà anche l’occasione, per il sodalizio presieduto da Antonio Lopez, di ringraziare l’amministrazione comunale, le altre associazioni e gli sponsor che hanno reso possibile l’ampio programma di festeggiamenti. Durante la serata ci sarà anche la possibilità di acquistare il libro-racconto dei 150 anni di musica.

Il calendario, come dicevamo, è però ricchissimo e prevede altri sette appuntamenti da qui a fine giugno. Il 19 aprile ci saranno le “Olimpiadi della banda” nell’area sportiva di via Curti con giochi a sfondo musicale tra le bande della zona, lo stand gastronomico e un annullo filatelico in ricordo dei 150 anni con bollo personalizzato.

Il 16 maggio al Centro Ippico Arione di via Castelli (al confine con Azzio) ci saranno laboratori musicali mentre il mese di giugno sarà quello più denso di iniziative a partire dal tradizionale concerto in municipio per la Festa della Repubblica. L’8 giugno i musici si esibiranno nella suggestiva cornice del Museo Salvini insieme alla banda di Gavirate diretta dal maestro Tavino mentre il 15 giugno spazio a “candlelight” al Museo Bodini, con musiche, testi e poesie a lume di candela.

Lunedì 23 giugno l’inizio dei festeggiamenti del santo patrono, San Pietro, con il concerto nella chiesa romanica accompagnato dal coro “Sem chi inscì cui scusarìtt” di Laveno Mombello, diretto dal maestro Arioli. Infine, nel weekend del 28-29 giugno, festa all’insegna di gastronomia (a base di polenta) e – ovviamente – musica con Dj Alex e con il concerto della banda di Bosco Valtravaglia oltre che con l’estrazione della sottoscrizione a premi.