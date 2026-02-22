Ciclista cade nei pressi del sentiero 10, il Comune richiama al rispetto delle regole nel Parco Campo dei Fiori
L’Amministrazione comunale e il Parco regionale Campo dei Fiori precisano che nel parco è vietato l’uso della mountain bike fuori dai tracciati autorizzati e la realizzazione di rampe, salti e altri ostacoli. Annunciate verifiche e interventi di ripristino dei tratti di bosco alterati da percorsi non consentiti
Con riferimento a quanto accaduto questa mattina, cioè la caduta di una persona da una bicicletta nei pressi del sentiero 10 a Barasso, l’Amministrazione Comunale e il Parco regionale Campo dei Fiori precisano quanto segue.
Appare errato parlare di “downhill”, cioè uno sport che si pratica con impianti di risalita e presso comprensori dedicati. Nel parco Campo dei Fiori è VIETATO usare la mountainbike al di fuori dei sentieri e, a maggior ragione, è vietata la costruzione di piste, salti, pietraie e ostacoli atti a “correre” con la bicicletta. Cioè strutture utilizzate comunemente per il downhill.
Nel ringraziare sentitamente 118, soccorso alpino e vigili del fuoco per il loro pronto intervento, auspichiamo che la persona ferita guarisca al più presto.
Approfittiamo di questo episodio, per cui ci riserveremo di effettuare le opportune verifiche, per sottolineare che circolare nei boschi richiede attenzione, senso di responsabilità e rispetto delle regole.
Nei prossimi mesi, con la collaborazione della Protezione Civile Intercomunale Valtinella di Barasso-Casciago-Luvinate, lavoreremo per ripristinare tratti di bosco, oggi fortemente modificati da percorsi non autorizzati, alla loro naturalità, eliminando le rampe da salto create senza autorizzazione anche a tutela di chi, percorrendoli, rischia di fare male a sé e impegnare i servizi di soccorso in interventi evitabili.
