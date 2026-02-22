Cade a Barasso mentre fa downhill: 53enne recuperato da Soccorso alpino e vigili del fuoco

Alle ore 12:50 i vigili del fuoco, allertati dal 118, sono intervenuti nel Comune di Barasso sul sentiero 10 per soccorrere un ciclista, che durante la discesa ha perso il controllo della sua bicicletta ed ha urtato violentemente contro una pianta.

L’ uomo di 53 anni è rimasto ferito mentre praticava downhill, disciplina che consiste nella discesa ad alta velocità su percorsi sterrati e tecnici, spesso caratterizzati da forti pendenze, salti, e ostacoli naturali.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, i Vigili del fuoco, oltre al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – stazione di Varese, attivato dalla Soreu dei Laghi. È stato allertato anche l’elisoccorso di Como.

Considerata la zona impervia, i tecnici del Soccorso alpino hanno raggiunto l’uomo insieme a un medico e ad un infermiere. Dopo le prime cure sul posto, il 53enne è stato immobilizzato e trasportato in barella fino a un punto accessibile, dove è stato caricato su un mezzo fuoristrada pick-up dei vigili del fuoco e portato a valle, fino all’ambulanza.

Successivamente è stato trasferito all’ospedale di Varese in codice giallo con un trauma toracico.