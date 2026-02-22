Cade a Barasso mentre fa downhill: 53enne recuperato da Soccorso alpino e vigili del fuoco
L'incidente intorno alle 12 di domenica. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Varese con un trauma toracico
Alle ore 12:50 i vigili del fuoco, allertati dal 118, sono intervenuti nel Comune di Barasso sul sentiero 10 per soccorrere un ciclista, che durante la discesa ha perso il controllo della sua bicicletta ed ha urtato violentemente contro una pianta.
L’ uomo di 53 anni è rimasto ferito mentre praticava downhill, disciplina che consiste nella discesa ad alta velocità su percorsi sterrati e tecnici, spesso caratterizzati da forti pendenze, salti, e ostacoli naturali.
Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, i Vigili del fuoco, oltre al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – stazione di Varese, attivato dalla Soreu dei Laghi. È stato allertato anche l’elisoccorso di Como.
Considerata la zona impervia, i tecnici del Soccorso alpino hanno raggiunto l’uomo insieme a un medico e ad un infermiere. Dopo le prime cure sul posto, il 53enne è stato immobilizzato e trasportato in barella fino a un punto accessibile, dove è stato caricato su un mezzo fuoristrada pick-up dei vigili del fuoco e portato a valle, fino all’ambulanza.
Successivamente è stato trasferito all’ospedale di Varese in codice giallo con un trauma toracico.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.