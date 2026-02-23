Riflessione sull’incidente in bici al Campo dei Fiori: “Mountain bike non un limite ma un’opportunità”
Un lettore di VareseNews spiega: "Spero che in futuro si possa aprire un confronto costruttivo tra amministrazione, parco e praticanti, per trovare soluzioni concrete e condivise"
L’incidente al Campo dei Fiori nell’ultimo fine settimana riaccende il dibattito sulla sicurezza nei sentieri. Ma oltre la cronaca e la logica dei divieti, c’è una comunità che chiede di essere ascoltata. Di seguito riportiamo la riflessione di un lettore, Emanuele Franchi: un invito a smettere di considerare la mountain bike solo come un’emergenza da gestire, trasformandola finalmente in una risorsa turistica e sociale per valorizzare il nostro territorio.
Buongiorno Redazione di VareseNews,
ho letto l’articolo riguardo all’incidente nel Parco Campo dei Fiori a seguito di una caduta in mtb e, prima di tutto, mi dispiace sinceramente per il ragazzo che si è fatto male,spero si rimetta presto,vi scrivo anche da praticante e da persona che frequenta spesso il Parco.
Quando succedono queste cose è normale che si parli di regole e sicurezza, ed è giusto che ci siano controlli.
Quello che però mi lascia un po’ di amarezza è che, ogni volta che si parla di mountain bike nel nostro territorio, il tema sembri diventare solo un problema da bloccare o limitare, mai un’opportunità da gestire e valorizzare.
È chiaro che servono regole e rispetto dell’ambiente. Nessuno mette in discussione questo. Ma forse, invece di restare sempre nella logica del divieto, si potrebbe provare a ragionare su come organizzare e canalizzare in modo intelligente una passione che coinvolge tantissime persone.
Non siamo le Dolomiti, è vero, ma abbiamo una zona bellissima. In altri luoghi, anche non lontani da noi, si è scelto di creare punti di riferimento, percorsi dedicati, collaborazioni con guide, eventi e manifestazioni. Questo ha portato movimento, persone, lavoro per bar, ristoranti e strutture ricettive, ma anche un clima diverso: più incontro, più comunità.
Forse sarebbe bello che, ogni tanto, anche chi deve decidere e regolamentare partecipasse a qualche raduno organizzato dai ragazzi della zona. In certe occasioni si vedono davvero tante persone insieme e si respira un’aria positiva: felicità, condivisione, rispetto. Si va dal ragazzino alla persona più matura, tutti accomunati dalla stessa passione. Sono momenti in cui si capisce che non si tratta solo di “biciclette”, ma di socialità e territorio vissuto.
Quando si va in posti dove questo è stato compreso, si percepisce entusiasmo. Si conoscono persone nuove, si crea indotto, si vede un territorio che ha scelto di convivere con una realtà invece di combatterla.
A Varese, invece, ho spesso la sensazione che il tema venga affrontato sempre e solo come emergenza o come fastidio. Ed è un peccato, perché potrebbe diventare una risorsa, se gestita bene.
Spero che in futuro si possa aprire un confronto costruttivo tra amministrazione, parco e praticanti, per trovare soluzioni concrete e condivise. Perché il nostro territorio merita di essere vissuto, rispettato e anche valorizzato.
Con stima,
Emanuele Franchi
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.