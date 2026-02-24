“Cos’è per te il talento?”: a Materia un pomeriggio per scoprirlo

Un pomeriggio per mettersi in ascolto dei più giovani e del loro modo di immaginare il futuro. Sabato 14 marzo alle ore 15 Materia ospita l’evento conclusivo del contest “Cos’è per te il talento?”, promosso dall’Agenzia per il Lavoro Openjobmetis e rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie.

La domanda al centro dell’iniziativa – che cosa significa avere talento – è stata il punto di partenza per elaborati creativi e riflessioni personali. Bambini e ragazzi hanno raccontato passioni, impegno, aspirazioni e capacità, offrendo uno sguardo autentico su ciò che considerano un valore da coltivare.

Il programma prevede uno spettacolo con letture a cura dell’associazione Parole in Viaggio, che interpreterà alcuni dei lavori presentati, seguito dalla premiazione delle opere finaliste.

L’appuntamento è aperto a tutti e si concluderà con una merenda, pensata come momento di incontro tra famiglie, insegnanti e partecipanti. Un’occasione per condividere una riflessione collettiva sul talento, inteso non solo come dote individuale, ma come patrimonio da riconoscere e sostenere nella comunità.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.