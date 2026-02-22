Malore durante l’immersione nel Ceresio, grave sub italiano

Un subacqueo italiano di 57 anni è ricoverato in gravi condizioni a seguito di un infortunio sportivo avvenuto oggi, poco prima delle 12, nelle acque del lago Ceresio. L’incidente si è verificato in territorio di Riva San Vitale, precisamente in zona Nanetti, mentre l’uomo era impegnato in un’immersione a breve distanza dalla riva.

Secondo la ricostruzione della Polizia cantonale, il 57enne si trovava in compagnia di altri tre sommozzatori quando ha accusato improvvise difficoltà. I compagni lo hanno immediatamente riportato in superficie e condotto a riva, dove hanno iniziato le prime manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Mendrisio, unitamente ai soccorritori del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM) e della Rega. Il personale sanitario ha proseguito le operazioni di rianimazione prima di predisporre il trasporto d’urgenza dell’uomo in elicottero presso la struttura ospedaliera.

I medici hanno confermato che l’uomo versa in gravi condizioni.