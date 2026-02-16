Flora Tabanelli, bronzo che sa di leggenda 102 giorni dopo l’infortunio
A tre mesi dalla rottura del crociato, la 18enne azzurra conquista la prima storica medaglia olimpica nel Freestyle. Una run finale da 94,5 punti schianta il dolore e regala il podio a Livigno
Ci sono date che segnano una carriera e altre che definiscono una leggenda. Per Flora Tabanelli, quella data era il 5 novembre scorso: una caduta in allenamento a Stubai, la diagnosi brutale di lesione al legamento crociato e il rischio concreto di saltare le Olimpiadi di casa. Ma oggi, 102 giorni dopo quell’infortunio, Flora ha riscritto le leggi della medicina e dello sport. (foto Fisi)
Sotto la fitta nevicata di Livigno, la diciottenne modenese ha conquistato un bronzo meraviglioso nel Big Air, regalando all’Italia la prima medaglia olimpica di sempre nel freeski.
La run della vita
Dopo aver rinunciato allo Slopestyle per non sovraccaricare il ginocchio destro, la Tabanelli ha puntato tutto sulla “sua” gara. Nonostante i problemi fisici e la mancanza di competizioni nelle gambe, Flora ha tirato fuori il carattere della campionessa:
Il capolavoro: Una terza e ultima run da fuoriclasse assoluta, premiata dai giudici con un incredibile 94,5.
Il podio: un punteggio che le ha permesso di blindare il terzo posto, finendo alle spalle solo della canadese Megan Oldham (oro) e della leggenda cinese Eileen Gu (argento).
Un’impresa oltre ogni limite
Quello di Flora è un “miracolo” costruito in soli tre mesi di terapia conservativa e riabilitazione lampo. Arrivare a sfidare le migliori al mondo con un crociato lesionato è un’impresa che ricorda le grandi pagine del giornalismo sportivo “pulp”: cuore, ghiaccio sulle vene (e sul ginocchio) e un talento purissimo che non ha voluto piegarsi alla sfortuna.
Con questo bronzo, Flora Tabanelli non è solo la prima medagliata azzurra nel freestyle, ma diventa anche un simbolo di resilienza per tutti gli atleti italiani. Il ghiaccio di Livigno si è sciolto davanti al calore di un’impresa che resterà scolpita nella storia dei Giochi di Milano-Cortina 2026.
