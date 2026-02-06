Genova poetica e ribelle: tra De Andrè e G8, protagonista al circolo Quarto Stato di Cardano

Un nuovo appuntamento al Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo con Nomi, Cose, Città: sabato 7 e domenica 8 febbraio la rassegna porta alla scoperta della città di Genova. Due serate distinte, legate alla “superba”, città portuale e ribelle.

La prima serata, Vi raccontiamo De André (sabato 7 febbraio alle 21.30), è un omaggio a Fabrizio De André, concerto-spettacolo con canzoni e narrazioni curate dall’associazione teatrale Il gioco delle parti.

La seconda serata (domenica 8 febbraio alle 21.00) affronta un momento cruciale della recente storia italiana: il G8 del 2001, apice di una stagione di contestazione, punto di svolta nella repressione dei movimenti. Storia di un fallimento?, si chiede il titolo della serata.

Una riflessione con il giornalista Giovanni Mari su resistenza, non-violenza, antifascismo, lotta no-global e il lascito culturale e civile delle giornate genovesi del 2001. Riflessione quantomai necessaria ed attuale, in un mondo molto cambiato rispetto a 25 anni fa.

Accanto al programma culturale, il Circolo propone un menu a tema con specialità liguri, anche vegane, e un aperitivo che accompagna le serate, offrendo una cornice conviviale all’esperienza. Protagonista dei cocktail sarà l’insolito Corochinato, caratteristico e poco noto vino vermouth genovese.

La rassegna Nomi Cose Città

G di Genova è la decima tappa di Nomi Cose Città, la rassegna inaugurata nel gennaio del 2025 che rende protagonista l’idea di città come luogo di incontro e scontro tra componenti diverse, luogo di progresso e democrazia.

Genova è la quarta città di porto e di mare proposta nel nuovo ciclo, dopo Trieste, Marsiglia e Dakar.