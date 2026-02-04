Varese News

Italia/Mondo

Giornata Mondiale contro il Cancro: la malnutrizione oncologica aumenta la mortalità del 250%

La Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia ha promosso un incontro dedicato al valore dei Supplementi Nutrizionali Orali e degli Alimenti a Fini Medici Speciali

salute medicina alimentazione

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, esperti riuniti al Senato  dalla FAVO sottolineano il ruolo cruciale dei Supplementi Nutrizionali Orali (ONS) e degli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) nella gestione della malnutrizione, che colpisce fino all’80% dei pazienti oncologici.

Rischi e impatti della malnutrizione

La malnutrizione oncologica, inclusa cachessia e sarcopenia, aumenta la mortalità del 250%, triplica le complicanze e prolunga le degenze ospedaliere del 30%. Colpisce il 60% dei pazienti già alla diagnosi e compromette tolleranza alle terapie e qualità della vita. Lo screening nutrizionale precoce è essenziale per contrastarla.

Benefici degli ONS e AFMS

Questi presidi nutrizionali, prescritti sotto controllo medico, migliorano lo stato nutrizionale, la massa muscolare e la funzionalità, riducendo mortalità a 30 giorni e costi sanitari: risparmi fino al 12% in ospedale e 9% sul territorio. Sono indicati per pazienti con alterata capacità di assumere o metabolizzare alimenti normali, offrendo alimentazione completa o integrativa.

Suggerimenti per la salute

  • Screening immediato: registrare in cartella clinica gli esiti nutrizionali per tutti i pazienti oncologici, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026.
  • Accesso equo: priorità a ONS gratuiti in terapia attiva, come in Lombardia dal 2021, per evitare disuguaglianze regionali.
  • Integrazione terapeutica: usare ONS personalizzati per potenziare esiti clinici, qualità della vita e sostenibilità del SSN, superando il sistema frammentato.

La nutrizione medica non è opzionale: è un diritto che potenzia le cure oncologiche e previene riospedalizzazioni.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.