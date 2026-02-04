Giornata Mondiale contro il Cancro: la malnutrizione oncologica aumenta la mortalità del 250%
La Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia ha promosso un incontro dedicato al valore dei Supplementi Nutrizionali Orali e degli Alimenti a Fini Medici Speciali
In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, esperti riuniti al Senato dalla FAVO sottolineano il ruolo cruciale dei Supplementi Nutrizionali Orali (ONS) e degli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) nella gestione della malnutrizione, che colpisce fino all’80% dei pazienti oncologici.
Rischi e impatti della malnutrizione
La malnutrizione oncologica, inclusa cachessia e sarcopenia, aumenta la mortalità del 250%, triplica le complicanze e prolunga le degenze ospedaliere del 30%. Colpisce il 60% dei pazienti già alla diagnosi e compromette tolleranza alle terapie e qualità della vita. Lo screening nutrizionale precoce è essenziale per contrastarla.
Benefici degli ONS e AFMS
Questi presidi nutrizionali, prescritti sotto controllo medico, migliorano lo stato nutrizionale, la massa muscolare e la funzionalità, riducendo mortalità a 30 giorni e costi sanitari: risparmi fino al 12% in ospedale e 9% sul territorio. Sono indicati per pazienti con alterata capacità di assumere o metabolizzare alimenti normali, offrendo alimentazione completa o integrativa.
Suggerimenti per la salute
- Screening immediato: registrare in cartella clinica gli esiti nutrizionali per tutti i pazienti oncologici, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026.
- Accesso equo: priorità a ONS gratuiti in terapia attiva, come in Lombardia dal 2021, per evitare disuguaglianze regionali.
- Integrazione terapeutica: usare ONS personalizzati per potenziare esiti clinici, qualità della vita e sostenibilità del SSN, superando il sistema frammentato.
La nutrizione medica non è opzionale: è un diritto che potenzia le cure oncologiche e previene riospedalizzazioni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.