Giornata Mondiale contro il Cancro: la malnutrizione oncologica aumenta la mortalità del 250%

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, esperti riuniti al Senato dalla FAVO sottolineano il ruolo cruciale dei Supplementi Nutrizionali Orali (ONS) e degli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) nella gestione della malnutrizione, che colpisce fino all’80% dei pazienti oncologici.

Rischi e impatti della malnutrizione

La malnutrizione oncologica, inclusa cachessia e sarcopenia, aumenta la mortalità del 250%, triplica le complicanze e prolunga le degenze ospedaliere del 30%. Colpisce il 60% dei pazienti già alla diagnosi e compromette tolleranza alle terapie e qualità della vita. Lo screening nutrizionale precoce è essenziale per contrastarla.

Benefici degli ONS e AFMS

Questi presidi nutrizionali, prescritti sotto controllo medico, migliorano lo stato nutrizionale, la massa muscolare e la funzionalità, riducendo mortalità a 30 giorni e costi sanitari: risparmi fino al 12% in ospedale e 9% sul territorio. Sono indicati per pazienti con alterata capacità di assumere o metabolizzare alimenti normali, offrendo alimentazione completa o integrativa.

Suggerimenti per la salute

Screening immediato: registrare in cartella clinica gli esiti nutrizionali per tutti i pazienti oncologici, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

Accesso equo: priorità a ONS gratuiti in terapia attiva, come in Lombardia dal 2021, per evitare disuguaglianze regionali.

Integrazione terapeutica: usare ONS personalizzati per potenziare esiti clinici, qualità della vita e sostenibilità del SSN, superando il sistema frammentato.

La nutrizione medica non è opzionale: è un diritto che potenzia le cure oncologiche e previene riospedalizzazioni.