I laghi dell’Ossola volano oltre il post-Covid: il 2025 è un anno da record
I dati del Distretto Turistico parlano di una crescita netta: presenze a +5% e quasi 4 milioni di pernottamenti. Verbania regina della stagione, seguita da Stresa e Baveno. Il presidente Gaiardelli: «Superato anche il boom post-pandemia»
Il turismo nel Verbano-Cusio-Ossola non si ferma più e mette a segno un 2025 da incorniciare, superando persino i picchi registrati subito dopo l’emergenza sanitaria. Secondo i dati dell’Osservatorio provinciale, seppur in attesa della validazione regionale definitiva, il comparto “made in Vco” viaggia a gonfie vele con numeri che consolidano la provincia come polo d’eccellenza dello scacchiere piemontese.
La carica dei 4 milioni
Il bilancio dell’ultima stagione mostra una crescita costante su tutti i fronti:
Arrivi: passati da 1 milione e 38 mila a 1 milione e 90 mila (+4,5%).
Presenze: balzo da 3,6 a 3,8 milioni di pernottamenti, con un incremento del 5% rispetto al 2024.
A guidare la classifica delle destinazioni più amate è Verbania, che sfiora il milione di pernottamenti (960 mila). Seguono le perle del Lago Maggiore: Stresa con 737 mila presenze, Baveno (670 mila) e Cannobio (380 mila).
L’analisi di Gaiardelli
«Aver superato il boom registrato dopo l’ondata Covid è di per sé un fatto eccezionale», ha commentato con soddisfazione Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola. Se nel post-pandemia la spinta era dettata dalla “fame” di evasione, i dati attuali confermano invece un consolidamento strutturale della destinazione.
Gaiardelli ha voluto ringraziare pubblicamente sia gli operatori del settore, capaci di “fare sistema”, sia i dipendenti dell’Atl, definita una “macchina ben rodata” nonostante le difficoltà operative.
Obiettivo: 365 giorni l’anno
Nonostante l’entusiasmo per i record, lo sguardo è già rivolto al futuro. La strategia del Distretto è chiara: puntare tutto sulla destagionalizzazione. «Dobbiamo avere visioni sempre più strategiche e unitarie — ha concluso Gaiardelli — lavorando su collaborazioni a 360 gradi per offrire eventi e manifestazioni 365 giorni l’anno».
