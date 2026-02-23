I laghi dell’Ossola volano oltre il post-Covid: il 2025 è un anno da record

Il turismo nel Verbano-Cusio-Ossola non si ferma più e mette a segno un 2025 da incorniciare, superando persino i picchi registrati subito dopo l’emergenza sanitaria. Secondo i dati dell’Osservatorio provinciale, seppur in attesa della validazione regionale definitiva, il comparto “made in Vco” viaggia a gonfie vele con numeri che consolidano la provincia come polo d’eccellenza dello scacchiere piemontese.

La carica dei 4 milioni

Il bilancio dell’ultima stagione mostra una crescita costante su tutti i fronti:

Arrivi: passati da 1 milione e 38 mila a 1 milione e 90 mila (+4,5%).

Presenze: balzo da 3,6 a 3,8 milioni di pernottamenti, con un incremento del 5% rispetto al 2024.

A guidare la classifica delle destinazioni più amate è Verbania, che sfiora il milione di pernottamenti (960 mila). Seguono le perle del Lago Maggiore: Stresa con 737 mila presenze, Baveno (670 mila) e Cannobio (380 mila).

L’analisi di Gaiardelli

«Aver superato il boom registrato dopo l’ondata Covid è di per sé un fatto eccezionale», ha commentato con soddisfazione Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola. Se nel post-pandemia la spinta era dettata dalla “fame” di evasione, i dati attuali confermano invece un consolidamento strutturale della destinazione.

Gaiardelli ha voluto ringraziare pubblicamente sia gli operatori del settore, capaci di “fare sistema”, sia i dipendenti dell’Atl, definita una “macchina ben rodata” nonostante le difficoltà operative.

Obiettivo: 365 giorni l’anno

Nonostante l’entusiasmo per i record, lo sguardo è già rivolto al futuro. La strategia del Distretto è chiara: puntare tutto sulla destagionalizzazione. «Dobbiamo avere visioni sempre più strategiche e unitarie — ha concluso Gaiardelli — lavorando su collaborazioni a 360 gradi per offrire eventi e manifestazioni 365 giorni l’anno».