I piccoli campioni di mountain bike si sfidano al parco di Besozzo
Oltre 140 i piccoli biker provenienti da tutta la regione che scenderanno in pista domenica 1 marzo
Domenica 1 marzo si terrà a Besozzo la seconda prova del circuito Winter Kids dedicato ai giovanissimi atleti del ciclismo fuoristrada, dopo il successo del primo trofeo Parco del Cioss a Besozzo quest’anno si replica nel parco cittadino dove la prossima domenica si sfideranno ad oggi oltre 140 piccoli biker divisi in 6 categorie per età, provenienti da tutta la regione.
«La MTB S. Martino di Valcuvia ASD guidata da Claudio Contini – commentano gli organizzatori – ringrazia per la preziosa collaborazione l’Amministrazione Comunale di Besozzo nell’organizzazione di questo importante evento di promozione sportiva».
Il programma prevede un circuito di circa 400 mt all’interno del Parco del Cioss, su fondo prativo e privo di dislivello, sarà da ripetere in più giri in base alla categoria dei piccoli atleti. Il ritrovo per tutti è alle 8:00 e partenza gare alle ore 10:00 di fronte al Palazzo Comunale che ospiterà, nella cornice della sua corte storica, il palco per le premiazioni, un punto ristoro e lasagna party per gli atleti.
