Ci sono giorni che valgono una vita intera, e il 2 febbraio resterà impresso indelebilmente nel cuore della Cooperativa Sociale Il Granello – Don Luigi Monza di Cislago.

Galleria fotografica I “Tedofori” del Granello: da Cislago a Bergamo per accendere il sogno olimpico 4 di 4

Cinque ragazzi della struttura — Davide, Andrea, Ivan, Carlo e Matteo — hanno vissuto un’avventura da protagonisti assoluti: sono stati scelti come tedofori per portare la fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026.

L’emozione è esplosa lungo le strade di Bergamo, dove i cinque giovani, vestiti con le divise ufficiali dei Giochi, hanno sfilato tra ali di folla festante, portando con orgoglio il simbolo della pace e della fratellanza sportiva.

«Sul tetto del mondo»

Il passaggio della fiamma non è stato solo un atto formale, ma un concentrato di pura energia. «Portare la fiamma olimpica è stata un’esperienza straordinaria. Mi sono sentito sul tetto del mondo», ha raccontato Davide a fine giornata, visibilmente commosso. Dietro di lui, i sorrisi dei compagni hanno testimoniato il valore di un’opportunità che va oltre lo sport.

Un segnale di vera inclusione

L’iniziativa è stata fortemente voluta da Giovanni Sacripante, presidente della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS), che ha accompagnato i ragazzi in questo percorso.

«Siamo orgogliosi di loro», ha commentato Jody Gagliardo, coordinatore del Centro Diurno del Granello. «Hanno rappresentato tutti gli atleti con disabilità, dimostrando che lo sport è davvero di tutti e che l’inclusione passa attraverso gesti simbolici di questa portata. Un grazie speciale a Sacripante per aver reso possibile questo sogno».