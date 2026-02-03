I “Tedofori” del Granello: da Cislago a Bergamo per accendere il sogno olimpico
Cinque ragazzi della cooperativa sociale hanno portato la fiaccola di Milano Cortina 2026 lungo le strade orobiche. Un momento di emozione pura tra applausi e orgoglio: «Mi sono sentito sul tetto del mondo»
Ci sono giorni che valgono una vita intera, e il 2 febbraio resterà impresso indelebilmente nel cuore della Cooperativa Sociale Il Granello – Don Luigi Monza di Cislago.
Cinque ragazzi della struttura — Davide, Andrea, Ivan, Carlo e Matteo — hanno vissuto un’avventura da protagonisti assoluti: sono stati scelti come tedofori per portare la fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026.
L’emozione è esplosa lungo le strade di Bergamo, dove i cinque giovani, vestiti con le divise ufficiali dei Giochi, hanno sfilato tra ali di folla festante, portando con orgoglio il simbolo della pace e della fratellanza sportiva.
«Sul tetto del mondo»
Il passaggio della fiamma non è stato solo un atto formale, ma un concentrato di pura energia. «Portare la fiamma olimpica è stata un’esperienza straordinaria. Mi sono sentito sul tetto del mondo», ha raccontato Davide a fine giornata, visibilmente commosso. Dietro di lui, i sorrisi dei compagni hanno testimoniato il valore di un’opportunità che va oltre lo sport.
Un segnale di vera inclusione
L’iniziativa è stata fortemente voluta da Giovanni Sacripante, presidente della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS), che ha accompagnato i ragazzi in questo percorso.
«Siamo orgogliosi di loro», ha commentato Jody Gagliardo, coordinatore del Centro Diurno del Granello. «Hanno rappresentato tutti gli atleti con disabilità, dimostrando che lo sport è davvero di tutti e che l’inclusione passa attraverso gesti simbolici di questa portata. Un grazie speciale a Sacripante per aver reso possibile questo sogno».
