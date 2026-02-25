Incidente all’alba sull’A8 tra Castellanza e Legnano con feriti: cinque chilometri di coda
L’allarme è scattato alle 6.45 per uno scontro tra due auto che ha coinvolto quattro persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati da Soreu Laghi, con due ambulanze di base e un mezzo di soccorso avanzato
Incidente stradale nelle prime ore della mattinata di mercoledì sull’Autostrada A8, nel tratto compreso tra Castellanza e Legnano, in direzione Milano.
L’allarme è scattato alle 6.45 per uno scontro tra due auto che ha coinvolto quattro uomini di 29, 31, 35 e 46 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati da Soreu Laghi, con due ambulanze di base e un mezzo di soccorso avanzato, oltre ai Vigili del Fuoco di Milano Messina e ad Ats Novate. Le operazioni di assistenza risultavano in corso nelle fasi immediatamente successive all’impatto.
Pesanti le ripercussioni sul traffico: si sono formati fino a 5 chilometri di coda tra Busto Arsizio e Origgio Ovest, con tempi di percorrenza aumentati di oltre 40 minuti, per un totale stimato di circa 51 minuti nel tratto interessato.
Per chi è diretto verso Milano è consigliata l’entrata al bivio A8/A9 Lainate-Chiasso, mentre per chi proviene da Varese l’uscita suggerita è al bivio A8-A36 Pedemontana, al fine di evitare il tratto congestionato.
(immagine di repertorio)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.