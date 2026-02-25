Incidente all’alba sull’A8 tra Castellanza e Legnano con feriti: cinque chilometri di coda

Incidente stradale nelle prime ore della mattinata di mercoledì sull’Autostrada A8, nel tratto compreso tra Castellanza e Legnano, in direzione Milano.

L’allarme è scattato alle 6.45 per uno scontro tra due auto che ha coinvolto quattro uomini di 29, 31, 35 e 46 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati da Soreu Laghi, con due ambulanze di base e un mezzo di soccorso avanzato, oltre ai Vigili del Fuoco di Milano Messina e ad Ats Novate. Le operazioni di assistenza risultavano in corso nelle fasi immediatamente successive all’impatto.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: si sono formati fino a 5 chilometri di coda tra Busto Arsizio e Origgio Ovest, con tempi di percorrenza aumentati di oltre 40 minuti, per un totale stimato di circa 51 minuti nel tratto interessato.

Per chi è diretto verso Milano è consigliata l’entrata al bivio A8/A9 Lainate-Chiasso, mentre per chi proviene da Varese l’uscita suggerita è al bivio A8-A36 Pedemontana, al fine di evitare il tratto congestionato.

