Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

JD Vance blocca il traffico per 2 ore e Legnano sogna l’università

Le principali notizie del giorno da ascoltare in meno di 10 minuti

convoglio auto presidenziali americane AI


Tra le notizie del 5 febbraio segnaliamo la carovana di megasuv che trasporta il numero 2 del governo federale Usa tra imponenti misure di sicurezza, l’importanza di essere una piccola città per le università in una ricerca della Liuc di Castellanza e l’accordo tra amministrazione di Legnano e Università Statale di Milano per portare una sede distaccata nell’ex-manifattura

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.