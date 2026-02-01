La cagnolina Petra resta bloccata a Cannero Riviera nel ghiaccio, salvata dai Vigili del Fuoco
L'intervento della squadra SAF ha permesso di recuperare un segugio francese rimasto intrappolato in un canalone impervio. L'animale, spaventato ma illeso, è stato riconsegnato al proprietario
Una battuta di caccia che rischiava di trasformarsi in tragedia si è conclusa con un lieto fine grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Poco dopo mezzogiorno di sabato, una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco del comando del Verbano Cusio Ossola è entrata in azione nel territorio comunale di Cannero Riviera per il salvataggio di un cane in grave difficoltà.
L’allarme all’Alpe Morissolo
La protagonista della disavventura è Petra, un segugio francese di razza ariegeois di taglia media. Durante una battuta di caccia nella zona dell’Alpe Morissolo, l’animale si è allontanato dai proprietari finendo in un’area estremamente impervia, caratterizzata da canaloni scoscesi e pareti rocciose.
A rendere la situazione ancora più critica è stata la presenza di ghiaccio sul terreno. Probabilmente a causa delle superfici scivolose, Petra è scivolata o si è spinta in uno di questi ripidi canaloni, riuscendo a fermarsi in un piccolo anfratto sicuro ma restando totalmente impossibilitata a muoversi, sia per salire che per scendere.
Il salvataggio
Nonostante i ripetuti richiami dei cacciatori, il cane è rimasto immobile, paralizzato dalla paura e dalla conformazione del terreno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due automezzi e personale specializzato nelle tecniche di derivazione alpinistica.
Gli operatori Saf si sono calati nel canalone, hanno raggiunto Petra e, dopo averla messa in sicurezza, l’hanno riportata a monte. La piccola “ariegeois”, visibilmente scossa per l’accaduto ma in buone condizioni di salute, è stata immediatamente riconsegnata al suo proprietario che attendeva con ansia l’esito delle operazioni.
