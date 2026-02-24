La leggenda del basket Dan Peterson compie 90 anni e riceve l’abbraccio del mondo sportivo e istituzionale al Belvedere di Palazzo Lombardia a Milano.

La Regione Lombardia ha reso omaggio a una delle figure più iconiche della pallacanestro. Davanti a un centinaio di persone, tra società sportive e giovani atleti, è stato riconosciuto il valore di un allenatore che ha segnato la storia dell’Olimpia Milano, club che proprio quest’anno festeggia il suo novantesimo anniversario.

«Un grande personaggio del basket – ha commentato il presidente Attilio Fontana – che, da appassionato di questo sport, ho sempre apprezzato e ammirato, anche se non è mai stato il coach della squadra di Varese. Un vero trascinatore e motivatore che ricordiamo come coach per le sue competenze tecniche e con affetto per le imperdibili telecronache dei campionati di pallacanestro, in particolare NBA». Insieme al governatore era presente il sottosegretario allo Sport Federica Picchi, promotrice dell’evento condotto dal giornalista Mino Taveri.

Al centro del dialogo con il “Coach” c’erano leggende come Dino Meneghin e Vittorio Gallinari, davanti a 80 ragazzi di società come Basket Tumminelli Romana, Urania Basket, Bresso Basket e Teullié Basket. Presenti anche il general manager dell’Olimpia Christos Stavropoulos e l’attuale allenatore Peppe Poeta. I dati regionali confermano il successo della disciplina: tra il 2019 e il 2022 il basket in Lombardia è cresciuto del 132%, con le province di Milano (32,9%), Brescia (11,6%) e Varese (11%) in cima alla classifica per numero di tesserati e impianti.