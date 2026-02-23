La StraLugano festeggia 20 anni. A marzo si aprono le iscrizioni
La ventesima edizione è in programma il 26 e 27 settembre 2026 e promette novità e sorprese per celebrare vent'anni di corsa e passione tra le vie del centro. Iscrizioni aperte il 20 marzo
Venti candeline sulla torta e un titolo nazionale da assegnare tra le strade della città. Il 2026 si preannuncia come un anno storico per la StraLugano, che si appresta a festeggiare la sua ventesima edizione con un programma d’eccezione. La manifestazione, diventata ormai un punto di riferimento per il podismo internazionale, il 26 e 27 settembre trasformerà Lugano nel cuore pulsante dell’atletica elvetica, celebrando due decenni di sport e passione.
Lugano capitale della mezza maratona svizzera
Il prestigio del ventennale sarà suggellato da un riconoscimento sportivo di altissimo livello: l’edizione 2026 ospiterà infatti il Campionato Svizzero della mezza maratona. Questa assegnazione porterà in città i migliori interpreti della disciplina, garantendo un livello tecnico elevatissimo e un’atmosfera carica di adrenalina per il pubblico che affollerà il percorso. «Ospiteremo i migliori atleti – spiegano gli organizzatori – regalando a tutti un’energia unica».
Un successo che parte dai numeri record
L’entusiasmo che circonda l’evento è alimentato dai risultati straordinari dello scorso anno, quando la StraLugano ha polverizzato ogni record precedente raggiungendo la quota di 7.678 iscritti. Un successo di partecipazione che spinge il comitato organizzatore a puntare ancora più in alto per l’anniversario dei vent’anni. Oltre alle competizioni agonistiche, sono attese numerose sorprese e novità pensate per coinvolgere non solo i runner, ma tutta la cittadinanza in una grande festa urbana.
Iscrizioni al via dal 20 marzo
Per chi vuole essere protagonista della XX edizione, la data da segnare sul calendario è quella di venerdì 20 marzo, giorno in cui si apriranno ufficialmente le iscrizioni. L’obiettivo è superare il primato di presenze e rendere la due giorni di fine settembre un momento indimenticabile, capace di unire l’aspetto tecnico dei campionati nazionali allo spirito popolare che da sempre caratterizza la corsa luganese.
