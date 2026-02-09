Lago di Lugano e Maggiore senza confini: riparte il tesseramento “Amici della Navigazione”
Con la tessera 2026 dell'associazione ECOLAKE è possibile navigare tutto l'anno sui battelli della SNL. I co-presidenti Incerti e Neri: «Sosteniamo la mobilità sostenibile e le bellezze dei nostri laghi»
Navigare tra le bellezze del Ceresio e del Verbano non è mai stato così semplice. Il Comitato direttivo dell’Associazione Amici della Navigazione della Regione dei Laghi (ECOLAKE ©) ha ufficialmente aperto le iscrizioni e i rinnovi delle tessere per l’anno 2026.
Far parte dell’associazione non significa solo sostenere la cultura lacustre, ma accedere a benefici concreti per il tempo libero. Il rinnovo dell’iscrizione per il 2026 permetterà infatti ai soci di viaggiare sui battelli della Società di Navigazione del Lago di Lugano (SNL) per l’intero anno.
L’agevolazione copre la navigazione turistica su tutto il Lago di Lugano (Ceresio), il bacino svizzero del Lago Maggiore (Verbano), escluse le corse Locarno–Tenero–Magadino, integrate nel sistema di trasporto pubblico svizzero.
Una missione tra storia e sostenibilità
I co-presidenti Andrea Incerti e Luisa Neri, insieme al vicepresidente Michele Foletti, sottolineano come l’obiettivo dell’associazione sia quello di promuovere il trasporto sulle vie d’acqua in chiave moderna. «Vogliamo valorizzare il patrimonio storico delle nostre navi e sostenere l’evoluzione della navigazione verso la sostenibilità», spiegano i vertici di ECOLAKE.
Essere soci dà inoltre diritto a partecipare a crociere esclusive, eventi e convegni di carattere insubrico, creando una vera comunità di amanti del lago che supera i confini nazionali.
Come aderire
L’Associazione è aperta a tutti coloro che condividono la passione per il paesaggio lacustre. Per informazioni sulle quote e sulle modalità di iscrizione è possibile:
Inviare una mail a: info@amicidellanavigazione.com
Visitare il sito ufficiale: amicidellanavigazione.com
