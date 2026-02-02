Lavori alle barriere di sicurezza sulla Gallarate-Gattico: chiusa per una notte l’immissione verso Varese
L'intervento di manutenzione è in programma tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio. Autostrade per l’Italia indica i percorsi alternativi attraverso Besnate e Solbiate Arno
Nuovo cantiere notturno lungo la rete autostradale della provincia. Per consentire la manutenzione delle barriere di sicurezza sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, scatteranno alcune limitazioni al traffico nelle ore notturne della prossima settimana.
Nello specifico, dalle ore 22:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 febbraio, rimarrà chiuso il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese per chi proviene dalla A26 (Genova Voltri-Gravellona Toce) ed è diretto verso Varese.
I percorsi alternativi
Autostrade per l’Italia ha predisposto due opzioni per bypassare il tratto interessato dai lavori:
Uscita a Besnate: l’alternativa principale prevede l’uscita alla stazione di Besnate (km 4+000 della D08). Da qui si prosegue sulla viabilità ordinaria seguendo la SP49 e la SP26 in direzione Jerago-Albizzate, per poi imboccare la SS341 verso Solbiate e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno-Albizzate.
Deviazione su Gallarate: in alternativa, è possibile immettersi in A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Gallarate e proseguire sulla statale SS341 in direzione Varese, rientrando poi in autostrada a Solbiate Arno-Albizzate.
Non si prevedono particolari disagi al traffico vista la fascia oraria notturna, ma si consiglia comunque di prestare attenzione alla segnaletica di cantiere posizionata lungo il percorso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.