Lavori notturni sulla Diramazione Gallarate-Gattico e sul Raccordo Fiera Milano

Chiusure notturne in arrivo sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico per consentire lavori di manutenzione ai pali dell’illuminazione. I provvedimenti scatteranno tra mercoledì 18 e sabato 21 febbraio e interesseranno la stazione di Besnate e l’area di servizio “Verbano est”.

Dalle 21 di mercoledì 18 alle 5 di giovedì 19 febbraio sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. In alternativa, per chi è diretto verso la A8 Milano-Varese in direzione Milano si consiglia l’ingresso a Gallarate, mentre verso Varese è indicato Solbiate Arno Albizzate. Per chi viaggia verso la A26 o proviene dalla stessa autostrada, l’uscita consigliata è Sesto Calende Vergiate.

Dalle 21 di venerdì 20 alle 5 di sabato 21 febbraio sarà invece chiusa l’area di servizio “Verbano est”, situata nel tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Interventi notturni anche sul Raccordo Fiera Milano (R37): per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di mercoledì 18 alle 5 di giovedì 19 febbraio sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso la A52 Tangenziale Nord di Milano/SP46. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Baranzate, sulla A52 Tangenziale Nord di Milano.

Gli automobilisti sono invitati a programmare per tempo gli spostamenti nelle fasce orarie interessate dai lavori.