L’Ucid festeggia gli 80 anni con un convegno alla Cattolica di Milano

Mercoledì 25 febbraio alle 16.15, nella Sala Negri da Oleggio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si terrà il convegno “L’identità dell’imprenditoria cristiana dal dopoguerra ad oggi, gli 80 anni di UCID Gruppo Lombardo”, promosso da UCID Gruppo Lombardo per celebrare l’anniversario del sodalizio lombardo dell’Unione Cattolica Imprenditori e Dirigenti.

L’incontro intende ripercorrere il contributo dell’imprenditoria cristiana a partire dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri, mettendo al centro identità, responsabilità e ruolo sociale dell’impresa. Tra gli interventi annunciati figurano quelli di Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, Angelo Bagnasco, consulente ecclesiastico dell’UCID Nazionale, Gianluca Galletti, presidente UCID Nazionale, Anna Maria Tarantola, presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice, e dell’ingegner Aldo Fumagalli, presidente UCID Gruppo Lombardo.

Al termine dei lavori è previsto un momento conviviale con un brindisi-aperitivo. Un’occasione per celebrare un traguardo significativo e riflettere sull’identità dell’imprenditoria cristiana, tra memoria storica e prospettive future.