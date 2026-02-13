Moioli porta un’altra medaglia all’Italia: bronzo nello snowboard cross

(Foto Facebook – Coni)

Michela Moioli torna a sorridere e regala all’Italia una medaglia di bronzo che sa di cuore e coraggio. Sulla neve di Livigno, l’atleta bergamasca ha conquistato il terzo gradino del podio nello snowboard cross femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, superando le difficoltà di un trauma facciale rimediato in allenamento solo quarantotto ore prima della gara. Una prova di carattere per l’ex campionessa olimpica di Pyeongchang, che ha lottato centimetro dopo centimetro in una finale ad altissima tensione.

Una rimonta da campionessa

La giornata di Michela non era iniziata nel modo più semplice. Dopo il sesto tempo nelle qualifiche del mattino, l’azzurra ha dovuto sfoderare tutta la sua esperienza per risalire il tabellone. Il capolavoro è arrivato in semifinale: partita in ritardo e rimasta bloccata in quarta posizione per metà tracciato, Moioli ha messo in atto una rimonta furibonda, infilando le avversarie all’esterno con traiettorie precisissime e andando a vincere la batteria tra il boato del pubblico di casa.

La battaglia per il podio

In finale la sfida è stata durissima contro l’australiana Josie Baff, prima, e la ceca Eva Adamczykova, seconda. Michela ha cercato di restare in scia alle battistrada, gestendo con intelligenza i dossi e le curve paraboliche del Livigno Snow Park. Nonostante il dolore per la caduta di mercoledì contro l’americana Schnorrbusch, l’azzurra non ha mai mollato la presa, blindando un terzo posto che vale oro per il morale e per il medagliere azzurro, confermandosi ancora una volta tra le regine mondiali della disciplina.