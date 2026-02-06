Notti di lavori sulla Diramazione Gallarate Gattico: doppia chiusura tra Sesto Calende e Castelletto Ticino
Tra lunedì 9 e mercoledì 11 febbraio sono in programma interventi di ispezione e manutenzione delle gallerie
Due notti di disagi in vista per chi percorre la D08 Diramazione Gallarate-Gattico. Tra lunedì 9 e mercoledì 11 febbraio sono in programma interventi di ispezione e manutenzione delle gallerie che comporteranno la chiusura del tratto tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino in entrambe le direzioni, con orari e modalità differenti nelle due notti.
La prima chiusura scatterà alle 22:00 di lunedì 9 febbraio e si protrarrà fino alle 6:00 del mattino seguente. In questa fase sarà interdetto il tratto Sesto Calende Vergiate-Castelletto Ticino in direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, con la stazione di Sesto Calende Vergiate completamente chiusa in entrata per entrambe le direzioni.
Gli automobilisti che usciranno obbligatoriamente a Sesto Calende Vergiate dovranno percorrere la SS33 del Sempione attraversando Sesto Calende, Castelletto Ticino e Dormelletto, per poi immettersi sulla SS32 verso Borgo Ticino e rientrare sulla D08 alla stazione di Castelletto Ticino. Chi necessita di accedere all’autostrada in direzione A26 potrà utilizzare lo svincolo di Castelletto Ticino, mentre per la direzione A8 Milano-Varese l’alternativa è rappresentata dall’ingresso di Besnate.
La seconda notte di lavori, dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 febbraio, interesserà invece la carreggiata opposta con la chiusura del tratto Castelletto Ticino-Sesto Calende Vergiate verso l’A8 Milano-Varese. Il percorso alternativo prevede l’uscita obbligatoria a Castelletto Ticino, da dove si dovrà seguire la SS32 e successivamente la SS33 del Sempione passando per Sesto Calende e Vergiate, per poi rientrare sulla diramazione proprio allo svincolo di Sesto Calende Vergiate.
Per chi viaggia in quelle ore è consigliabile consultare gli aggiornamenti in tempo reale disponibili attraverso i collegamenti di RTL102.5, Rai Isoradio, Canale5 e La7, oppure tramite l’app gratuita “Autostrade per l’Italia” e il sito autostrade.it. Informazioni sono disponibili anche chiamando il numero 803.111, attivo ventiquattro ore su ventiquattro.
