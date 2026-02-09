Varese News

Archivio

Oggetti smarriti nelle venues olimpiche a Fiera Milano Rho: che fare per recuperarli?

Si dovrà contattare il comando di Polizia Locale di Rho per poterli recuperare

Speed Skating Stadium Rho

La presenza di tante persone in un unico luogo comporta sempre la possibilità che qualcuno perda qualche oggetto, da cappelli e guanti a telefonini o documenti. Il Comune di Rho si è reso disponibile ad accogliere al comando di Polizia Locale di corso Europa 169 eventuali oggetti smarriti nelle venues olimpiche allestite nel polo espositivo di Fiera Milano Rho. Gli oggetti verranno portati al comando rhodense per essere custoditi per le prossime settimane, per eventuali richieste da parte dei cittadini. Chi avesse perso qualcosa al Rho Speed Skating Stadium o alla Milano Rho Ice Hockey Arena potrà contattare il numero 02-93332206, componendo l’interno 9 per parlare con la centrale operativa e chiedere informazioni, oppure potrà scrivere a centrale.operativa@comune.rho.mi.it.  Gli oggetti potranno essere ritirati al Comando previo appuntamento concordato con la Polizia locale.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 09 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.