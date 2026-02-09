Oggetti smarriti nelle venues olimpiche a Fiera Milano Rho: che fare per recuperarli?
Si dovrà contattare il comando di Polizia Locale di Rho per poterli recuperare
La presenza di tante persone in un unico luogo comporta sempre la possibilità che qualcuno perda qualche oggetto, da cappelli e guanti a telefonini o documenti. Il Comune di Rho si è reso disponibile ad accogliere al comando di Polizia Locale di corso Europa 169 eventuali oggetti smarriti nelle venues olimpiche allestite nel polo espositivo di Fiera Milano Rho. Gli oggetti verranno portati al comando rhodense per essere custoditi per le prossime settimane, per eventuali richieste da parte dei cittadini. Chi avesse perso qualcosa al Rho Speed Skating Stadium o alla Milano Rho Ice Hockey Arena potrà contattare il numero 02-93332206, componendo l’interno 9 per parlare con la centrale operativa e chiedere informazioni, oppure potrà scrivere a centrale.operativa@comune.rho.mi.it. Gli oggetti potranno essere ritirati al Comando previo appuntamento concordato con la Polizia locale.
