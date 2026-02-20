Oracon 2026: a Orago torna il Festival del Gioco di Ruolo, da Tavolo e delle Carte Collezionabili

L’iniziativa, patrocinata dalle realtà del territorio e sostenuta da sponsor locali, trasformerà gli spazi dell’oratorio in una vera e propria cittadella del gioco

Orago si prepara alla “oraCON 2026”: una giornata tra giochi, tornei e cultura ludica per tutte le età

Una giornata interamente dedicata al gioco intelligente, alla condivisione e alla scoperta di nuovi mondi: è questo lo spirito di oraCON 2026, l’evento in programma sabato 7 marzo presso l’Oratorio di Orago, in via De Gasperi 3. Con ingresso gratuito a partire dalle ore 9.30, la manifestazione si rivolge a un pubblico ampio, dai bambini dai 7 anni in su fino agli appassionati più esperti.

L’iniziativa, patrocinata dalle realtà del territorio e sostenuta da sponsor locali, trasformerà gli spazi dell’oratorio in una vera e propria cittadella del gioco. Per tutta la giornata – dalle 10.00 alle 22.00 – i visitatori potranno muoversi tra stand, area ristoro con cucina e bar e numerose zone tematiche dedicate alle diverse anime del mondo ludico.

Ampio spazio sarà riservato ai giochi da tavolo, con una vasta selezione di titoli disponibili liberamente dalle 10.00 alle 18.00 e un torneo di Carcassonne in programma dalle 15.00 alle 18.00. Gli appassionati di carte collezionabili troveranno invece dimostrazioni e tornei di Magic: The Gathering e momenti dedicati anche al fenomeno Beyblade, oltre a un torneo sealed nel pomeriggio.

Non mancherà l’area giochi di ruolo, con sessioni guidate sia al mattino sia al pomeriggio per permettere anche ai neofiti di avvicinarsi a questo tipo di esperienza. Tra gli appuntamenti più attesi il panel “Dietro lo schermo” (14.00-15.00), pensato per raccontare il ruolo del master e i segreti dell’organizzazione di una campagna. In serata, dalle 20.00 a mezzanotte, spazio a un grande multitavolo di HelluvaTown, evento pensato per coinvolgere contemporaneamente numerosi giocatori in un’unica avventura.

L’obiettivo di oraCON non è solo quello di offrire intrattenimento, ma anche di creare un momento di aggregazione per famiglie, giovani e appassionati, valorizzando il gioco come strumento educativo e sociale. La partecipazione è gratuita, con possibilità di prenotare il proprio posto per le attività.

Una proposta che conferma il ruolo dell’oratorio come centro vivo della comunità e punto di riferimento per iniziative capaci di unire generazioni diverse nel segno del divertimento e della condivisione.