Varese News

Sport

Oro e argento: storica impresa dello ski cross italiano, Deromedis e Tomasoni firmano una doppietta

Deromedis primo e Tomasoni secondo al fotofinish nella finale a quattro firmano una pagina di storia della disciplina invernale

Simone Derodemis 2024

L’Italia si prende tutto sulla neve di casa con una prova di forza che resterà nella storia azzurri dei Giochi e dello scii. (foto Facebook dal profilo di Simone Deromedis)

Lo ski cross azzurro domina la finale maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina, portando due atleti sui gradini più alti del podio e firmando una doppietta che proietta la spedizione italiana tra i giganti della disciplina.

L’Italia domina la scena mondiale e si prende i due gradini più alti del podio nella giornata più attesa dei Giochi. Lo ski cross azzurro firma un’impresa senza precedenti nella finale maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina, portando due atleti a dettare legge sulla pista di casa e confermando la superiorità della nostra scuola nelle discipline veloci.

La gara decisiva ha visto scendere in pista Simone Deromedis, Federico Tomasoni, lo svizzero Alex Fiva e il giapponese Satoshi Furuno. Al termine di una discesa serrata, risolta soltanto grazie al fotofinish, l’Italia ha festeggiato il risultato più prestigioso: Simone Deromedis ha conquistato la medaglia d’oro, mentre Federico Tomasoni si è aggiudicato l’argento. Il podio è stato completato dal bronzo di Alex Fiva, con Satoshi Furuno che ha chiuso la competizione al quarto posto.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.