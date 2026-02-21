Oro e argento: storica impresa dello ski cross italiano, Deromedis e Tomasoni firmano una doppietta
Deromedis primo e Tomasoni secondo al fotofinish nella finale a quattro firmano una pagina di storia della disciplina invernale
L’Italia si prende tutto sulla neve di casa con una prova di forza che resterà nella storia azzurri dei Giochi e dello scii. (foto Facebook dal profilo di Simone Deromedis)
Lo ski cross azzurro domina la finale maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina, portando due atleti sui gradini più alti del podio e firmando una doppietta che proietta la spedizione italiana tra i giganti della disciplina.
L’Italia domina la scena mondiale e si prende i due gradini più alti del podio nella giornata più attesa dei Giochi. Lo ski cross azzurro firma un’impresa senza precedenti nella finale maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina, portando due atleti a dettare legge sulla pista di casa e confermando la superiorità della nostra scuola nelle discipline veloci.
La gara decisiva ha visto scendere in pista Simone Deromedis, Federico Tomasoni, lo svizzero Alex Fiva e il giapponese Satoshi Furuno. Al termine di una discesa serrata, risolta soltanto grazie al fotofinish, l’Italia ha festeggiato il risultato più prestigioso: Simone Deromedis ha conquistato la medaglia d’oro, mentre Federico Tomasoni si è aggiudicato l’argento. Il podio è stato completato dal bronzo di Alex Fiva, con Satoshi Furuno che ha chiuso la competizione al quarto posto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.