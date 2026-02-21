Oro e argento: storica impresa dello ski cross italiano, Deromedis e Tomasoni firmano una doppietta

L’Italia si prende tutto sulla neve di casa con una prova di forza che resterà nella storia azzurri dei Giochi e dello scii. (foto Facebook dal profilo di Simone Deromedis)

L’Italia domina la scena mondiale e si prende i due gradini più alti del podio nella giornata più attesa dei Giochi. Lo ski cross azzurro firma un’impresa senza precedenti nella finale maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina, portando due atleti a dettare legge sulla pista di casa e confermando la superiorità della nostra scuola nelle discipline veloci.

La gara decisiva ha visto scendere in pista Simone Deromedis, Federico Tomasoni, lo svizzero Alex Fiva e il giapponese Satoshi Furuno. Al termine di una discesa serrata, risolta soltanto grazie al fotofinish, l’Italia ha festeggiato il risultato più prestigioso: Simone Deromedis ha conquistato la medaglia d’oro, mentre Federico Tomasoni si è aggiudicato l’argento. Il podio è stato completato dal bronzo di Alex Fiva, con Satoshi Furuno che ha chiuso la competizione al quarto posto.