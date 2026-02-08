Ovazione per Matteo Rizzo: straordinario sul ghiaccio, l’Italia è di bronzo nel Team Event
Pattinaggio di figura, gara a squadre: al Milano Ice Skating Arena arriva il quinto bronzo azzurro di una domenica memorabile. Decisiva la prova di Matteo Rizzo
Un finale da applausi, anzi da ovazione. L’Italia conquista la medaglia di bronzo nella gara a squadre di pattinaggio di figura, regalando al pubblico del Milano Ice Skating Arena il quinto podio azzurro di una domenica incredibile ai Giochi Invernali. A firmare il risultato è soprattutto Matteo Rizzo, ultimo azzurro a scendere sul ghiaccio e protagonista di una prova di grande personalità.
Rizzo ha saputo reggere la pressione del momento decisivo, pattinando con intensità, precisione e maturità sportiva, riuscendo a fare meglio del diretto avversario, il georgiano Nika Egadze. Un’esibizione che ha blindato il terzo posto dell’Italia e fatto esplodere l’arena in un lungo applauso.
Il podio azzurro nel Team Event è il frutto di un lavoro corale. La serata decisiva si era aperta con le ottime prove precedenti: Daniel Grassl aveva offerto solidità nel programma corto maschile, mentre Charléne Guignard e Marco Fabbri avevano conquistato un prezioso secondo posto nella danza libera, confermando l’Italia tra le grandi potenze della specialità.
Più complicata la prova di Lara Naki Gutmann, che nel programma libero del singolo femminile ha chiuso al quarto posto su cinque, cedendo due punti rispetto alla georgiana Anastasiia Gubanova. Un passaggio a vuoto che però non ha compromesso il risultato finale, grazie alla straordinaria risposta del gruppo e, soprattutto, alla prestazione conclusiva di Rizzo.
