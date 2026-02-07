Perseguitava l’ex compagna con minacce e pedinamenti: arrestato 29enne a Verbania

I Carabinieri della Stazione di Verbania hanno tratto in arresto un uomo di 29 anni con l’accusa di atti persecutori aggravati ai danni dell’ex compagna. Il provvedimento è scattato in seguito a un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Sezione di Polizia Giudiziaria dell’Arma presso la Procura della Repubblica di Verbania.

La condotta persecutoria

Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire un quadro di vessazioni reiterate nel tempo. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 29enne avrebbe messo in atto una serie di comportamenti molesti e intimidatori:

Minacce di morte: L’uomo avrebbe rivolto alla vittima gravi minacce e inviato messaggi dal contenuto intimidatorio.

Pedinamenti: La condotta includeva appostamenti e pedinamenti presso l’abitazione della donna e nei luoghi da lei solitamente frequentati.

Molestie: Le azioni persecutorie erano diventate costanti, minando la serenità e la sicurezza della vittima.

La condanna

L’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Verbania. In base a quanto stabilito dall’autorità giudiziaria, l’uomo dovrà scontare una pena definitiva di 10 mesi di reclusione.