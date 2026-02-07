Perseguitava l’ex compagna con minacce e pedinamenti: arrestato 29enne a Verbania
L’uomo, ritenuto responsabile di stalking aggravato, è stato condotto in carcere dai Carabinieri. Le indagini hanno ricostruito mesi di intimidazioni e molestie ai danni della donna
I Carabinieri della Stazione di Verbania hanno tratto in arresto un uomo di 29 anni con l’accusa di atti persecutori aggravati ai danni dell’ex compagna. Il provvedimento è scattato in seguito a un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Sezione di Polizia Giudiziaria dell’Arma presso la Procura della Repubblica di Verbania.
La condotta persecutoria
Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire un quadro di vessazioni reiterate nel tempo. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 29enne avrebbe messo in atto una serie di comportamenti molesti e intimidatori:
Minacce di morte: L’uomo avrebbe rivolto alla vittima gravi minacce e inviato messaggi dal contenuto intimidatorio.
Pedinamenti: La condotta includeva appostamenti e pedinamenti presso l’abitazione della donna e nei luoghi da lei solitamente frequentati.
Molestie: Le azioni persecutorie erano diventate costanti, minando la serenità e la sicurezza della vittima.
La condanna
L’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Verbania. In base a quanto stabilito dall’autorità giudiziaria, l’uomo dovrà scontare una pena definitiva di 10 mesi di reclusione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.