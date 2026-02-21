Quattro notti di chiusure per lo svincolo di Castellanza in direzione Milano
Interventi di manutenzione sulle barriere antirumore lungo l’autostrada dei Laghi
I cantieri per la manutenzione della rete autostradale tornano a interessare il tratto della A8 Milano-Varese durante le ore notturne della prossima settimana. Per consentire lo svolgimento dei lavori di riqualifica delle barriere antirumore, Autostrade per l’Italia ha programmato una serie di limitazioni che coinvolgeranno direttamente la viabilità locale.
Nelle quattro notti di martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, dalle 21 alle 5, rimarrà chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano. Il provvedimento si rende necessario per garantire la sicurezza degli operai e degli automobilisti durante la posa delle nuove strutture di protezione.
La società consiglia, in alternativa alla rampa interdetta, di utilizzare l’ingresso dello svincolo di Legnano per chi è diretto verso il capoluogo lombardo. La circolazione tornerà regolare allo scoccare delle 5 di ogni mattina, al termine delle singole sessioni di lavoro.
