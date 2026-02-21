Varese News

Lombardia

Quattro notti di chiusure per lo svincolo di Castellanza in direzione Milano

Interventi di manutenzione sulle barriere antirumore lungo l’autostrada dei Laghi

autostrada a8

I cantieri per la manutenzione della rete autostradale tornano a interessare il tratto della A8 Milano-Varese durante le ore notturne della prossima settimana. Per consentire lo svolgimento dei lavori di riqualifica delle barriere antirumore, Autostrade per l’Italia ha programmato una serie di limitazioni che coinvolgeranno direttamente la viabilità locale.

Nelle quattro notti di martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, dalle 21 alle 5, rimarrà chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano. Il provvedimento si rende necessario per garantire la sicurezza degli operai e degli automobilisti durante la posa delle nuove strutture di protezione.

La società consiglia, in alternativa alla rampa interdetta, di utilizzare l’ingresso dello svincolo di Legnano per chi è diretto verso il capoluogo lombardo. La circolazione tornerà regolare allo scoccare delle 5 di ogni mattina, al termine delle singole sessioni di lavoro.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.