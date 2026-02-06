Ragazzo ferito in strada ad Arnate, la Polizia di Gallarate indaga sull’episodio

La Polizia di Stato sta lavorando per ricostruire gli esatti contorni del ferimento di un 24enne avvenuto a metà mattina di venerdì nella periferia del quartiere Arnate.

Poco dopo 10.15 del mattino il sistema 112 ha fatto scattare l’allarme in una traversa di via Lario: un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e un’automedica sono intervenute in “codice rosso”, per soccorrere un ragazzo colpito da arma bianca.

Il giovane non è in pericolo di vita, è stato portato in ospedale a Legnano.

L’episodio è avvenuto in una traversa piuttosto stretta (una “diramazione” di via Lario), dietro il grande complesso della fabbrica Bellora.

Sul posto anche la Volante del Commissariato di Gallarate. Non sono ancora noti i dettagli.