Ragazzo ferito in strada ad Arnate, la Polizia di Gallarate indaga sull’episodio
L'episodio a metà mattina di venerdì, sono intervenute Volanti e mezzi di soccorso in codice rosso
La Polizia di Stato sta lavorando per ricostruire gli esatti contorni del ferimento di un 24enne avvenuto a metà mattina di venerdì nella periferia del quartiere Arnate.
Poco dopo 10.15 del mattino il sistema 112 ha fatto scattare l’allarme in una traversa di via Lario: un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e un’automedica sono intervenute in “codice rosso”, per soccorrere un ragazzo colpito da arma bianca.
Il giovane non è in pericolo di vita, è stato portato in ospedale a Legnano.
L’episodio è avvenuto in una traversa piuttosto stretta (una “diramazione” di via Lario), dietro il grande complesso della fabbrica Bellora.
Sul posto anche la Volante del Commissariato di Gallarate. Non sono ancora noti i dettagli.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.