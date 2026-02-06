Varese News

Gallarate/Malpensa

Ragazzo ferito in strada ad Arnate, la Polizia di Gallarate indaga sull’episodio

L'episodio a metà mattina di venerdì, sono intervenute Volanti e mezzi di soccorso in codice rosso

ambulanza notte

La Polizia di Stato sta lavorando per ricostruire gli esatti contorni del ferimento di un 24enne avvenuto a metà mattina di venerdì nella periferia del quartiere Arnate.

Poco dopo 10.15 del mattino il sistema 112 ha fatto scattare l’allarme in una traversa di via Lario: un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e un’automedica sono intervenute in “codice rosso”, per soccorrere un ragazzo colpito da arma bianca.
Il giovane non è in pericolo di vita, è stato portato in ospedale a Legnano.

L’episodio è avvenuto in una traversa piuttosto stretta (una “diramazione” di via Lario), dietro il grande complesso della fabbrica Bellora.
Sul posto anche la Volante del Commissariato di Gallarate. Non sono ancora noti i dettagli.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.