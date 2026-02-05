Samarate “capitale” degli aiuti all’Ucraina. Quasi 15 quintali e una proposta di gemellaggio

Un camion carico di aiuti umanitari partirà entro il fine settimana da Samarate diretto verso l’Ucraina. A promuovere l’iniziativa sono l’associazione “Noi con Voi odv” e l’associazione Italo Portalupi, impegnate da tempo nel sostegno alla popolazione ucraina colpita dalla guerra.

L’invio è il risultato di una raccolta di abbigliamento, coperte e alimenti in scatola che ha coinvolto la comunità locale nelle ultime settimane. «Da Samarate partirà un camion con quanto raccolto: quasi 15 quintali di materiale. Una piccola goccia per affrontare un bisogno enorme», spiegano le associazioni.

L’impegno di “Noi con Voi” affonda le sue radici in un lavoro di solidarietà portato avanti da anni. «Da anni “Noi con Voi odv” segue la problematica della popolazione ucraina ed effettua sul territorio di Samarate iniziative di sostegno alle famiglie e ai giovani ucraini», ricordano i volontari. Un’attività iniziata molto prima del conflitto attuale, «anni orsono con Chernobyl, con il sostegno ai minori ucraini e l’organizzazione delle settimane estive», un percorso che ha costruito «rapporti permanenti ed affettivi importanti» rafforzatisi nel tempo.

Con l’invasione russa dell’Ucraina, la rete di solidarietà si è riattivata con forza. «Questa terribile invasione ha nuovamente messo in moto una solidarietà umana che ha trovato un ampio riscontro nella comunità samaratese». Noi con Voi nei primi mesi di conflitto aveva coordinato due spedizioni solidali per recuperare rifugiati al confine Ucraina-Polonia, il primo a inizio marzo, il secondo due settimane dopo.

Un aiuto che non si fermerà

Consapevoli che il conflitto non avrà una soluzione a breve termine, le associazioni dichiarano l’intenzione di proseguire nel tempo. «Purtroppo questa guerra di aggressione non cesserà presto e il dramma della popolazione ucraina, che vive sotto le bombe, al freddo e con servizi essenziali ridotti al lumicino, continuerà ancora per molti mesi».

Per questo motivo, “Noi con Voi odv” e l’Associazione Italo Portalupi «si assumono l’impegno di continuare l’opera di raccolta di materiale e di sostegno concreto», chiedendo il supporto della cittadinanza: «Chiediamo alla popolazione samaratese e del circondario di sostenerci, aiutandoci a raccogliere abbigliamento, coperte e fondi per operare concretamente». L’obiettivo è quello di «ripetere con scadenze regolari questi invii, affinché tante gocce possano concretamente aiutare».

L’Ucraina come questione europea

Accanto all’azione umanitaria, si aggiunge una azione con chiara valenza culturale e politica. «L’Ucraina è Europa – sottolineano le associazioni – e la sua difesa non è solo un problema del popolo ucraino, ma una questione europea». Un richiamo che si accompagna alla critica verso l’assenza di prese di posizione istituzionali a livello locale: «Il silenzio istituzionale negli enti locali sul tema Ucraina deve essere superato».

In questo quadro si inserisce la proposta di avviare un gemellaggio tra Samarate e la città ucraina di Vishneve, nella regione di Kiev, da cui venivano i “bambini di Chernobyl” accolti nella zona di Malpensa. «Abbiamo deciso di avviare, in conformità allo Statuto del Comune di Samarate, la raccolta firme per depositare la proposta», spiegano i promotori, che nelle prossime settimane intendono «definire un percorso di conoscenza della comunità ucraina» in vista del passaggio in Consiglio comunale.

Uno scambio culturale per le nuove generazioni

Il percorso delineato guarda anche al futuro. Le associazioni annunciano l’intenzione di costruire «un progetto di aggregazione della comunità ucraina e uno scambio culturale» che permetta di collocare la questione ucraina all’interno della storia europea. Un cammino che dovrebbe aiutare le nuove generazioni a comprendere «l’importanza di riunificare nella Comunità Europea la storia del nostro continente, fondata sulla cultura greca, latina e cristiana e sui principi di eguaglianza, fraternità e libertà».