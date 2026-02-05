Tempo Libero
“Scene d’Opera”: nuovo appuntamento musicale de La Ponchielli al Museo del Tessile
La Compagnia di Canto Vittorio Tosto proporrà un programma operistico imperniato sulle scene più iconiche ed emozionanti tratte dal repertorio lirico più popolar
Domenica 8 Febbraio 2026 alle ore 16.45 presso la Sala Conferenze del Museo del Tessile è in programma un nuovo appuntamento musicale organizzato de La Ponchielli ETS-APS con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio.
La Compagnia di Canto Vittorio Tosto proporrà “Scene d’Opera”: un programma operistico imperniato sulle scene (arie duetti e intermezzi) più iconiche ed emozionanti tratte dal repertorio lirico più popolare: L’elisir d’amore di G. Donizetti, Norma di V. Bellini, La forza del destino di G. Verdi, Manon Lescaut di G. Puccini. Interverranno il soprano Rossella Cerioni, il tenore Antonio Signorello e il pianista Dennis Ippolito.
A commentare visivamente il susseguirsi dei vari quadri operistici ci saranno le scenografie di Federico Cordella e le luci di Claudio Colombo. Presenta Francesco Rumi.
Ingresso: 12 Euro con aperitivo (Ridotto 10 euro under 25/over 65) Prenotazione: laponchielli@gmail.com, 3757439521.