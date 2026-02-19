“Studioso rigoroso, amministratore appassionato, uomo delle istituzioni”: Cattaneo ricorda Armocida

«Professore ordinario dell’Università degli studi dell’Insubria, assessore alla Cultura del Comune di Varese e sindaco di Ispra negli anni Novanta». Sono volti diversi di Giuseppe Armocida, scomparso ieri all’età di 79 anni, che vengono sottolineati da Raffaele Cattaneo, sottosegretario di Regione Lombardia con delega Relazioni Internazionali ed Europee.

«Tra i suoi meriti più rilevanti vi è certamente il contributo alla fondazione dell’Università degli Studi dell’Insubria, ateneo nel quale ha insegnato per molti anni Storia della medicina e che oggi accoglie migliaia di giovani impegnati a costruire il proprio futuro. Il suo impegno, tuttavia, non si è limitato all’ambito accademico: attraverso l’attività politica e amministrativa ha lasciato un segno profondo nella vita culturale della città e dell’intera provincia».

«Studioso rigoroso, amministratore appassionato e uomo delle istituzioni, ha saputo coniugare ricerca e divulgazione con una costante attenzione alla crescita civile e culturale del territorio. La sua opera resterà un punto di riferimento per la comunità varesina e per le generazioni che ha formato».

«Alla famiglia e ai suoi cari – conclude Cattaneo – giungano le mie più sincere condoglianze, insieme alla riconoscenza di una comunità che non dimenticherà il suo impegno, la sua competenza e la sua dedizione al bene pubblico».