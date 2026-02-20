«Una vita dedicata a studiare e divulgare la nostra cultura», Ispra ricorda Giuseppe Armocida

La scomparsa di Giuseppe Armocida ha lasciato un vuoto profondo anche nella sua Ispra, dove con la sua curiosità e il suo impegno nella vita amministrativa è riuscito a mettere in luce nuovi aspetti della storia del paese affacciato sul Lago Maggiore e a valorizzarne il patrimonio culturale e le sue tradizioni, sempre con quell’attenzione scientifica che ha caratterizzato ogni momento del suo lavoro da medico e docente.

Il 20 febbraio 2026, giorno dei funerali di Armocida, il Comune di Ispra ha indetto il lutto cittadino. Di seguito il ricordo del sindaco Rosalina Di Spirito.

Il Sindaco, la Giunta con il Consiglio Comunale e i Dipendenti del Comune di Ispra esprimono profondo cordoglio alla moglie Monika, ai Famigliari e agli Amici, per la scomparsa del PROFESSOR GIUGI ARMOCIDA che si è spento mercoledì in Ispra.

Docente Universitario, Medico Psichiatra, Storico, Scrittore, Sindaco, Amministratore, narratore del bello, ha dedicato la sua vita alla conoscenza dell’intimo umano e alla Storia anche del nostro Paese, lasciando i tanti contributi scientifici al nostro territorio e alla sua amata Ispra.

La sua azione amministrativa ha agito sulla cultura e la valorizzazione della storia delle tradizioni attraverso le tante occasioni di studio, convegni, libri, editoriali, docenze.

Le sue elevate conoscenze, offerte sempre alla collettività, in un discreto passo felpato e cadenzato, descrivono un intellettuale di grande levatura, custode delle verità storiche.

Ha dedicato tutta la sua vita a studiare, valorizzare e divulgare la nostra cultura. Sapeva ammaliare con i suoi discorsi con doti di eloquio e scrittura e un naturale talento nel diffondere il sapere.

Ispra perde un suo illustre cittadino, che non si è mai sottratto di condividere e di trasmettere in ogni occasione, soprattutto alle nuove generazioni che ha sempre voluto incontrare con tanto bene, tutte le conoscenze acquisite in una vita sui libri .

La sua eredità intellettuale continuerà nel tempo, verrà raccolta e sarà di scientifica ispirazione.

Ispra è profondamente grata al Professore Giugi Armocida.

Sindaco di Ispra

Rosalina Di Spirito

Venerdì 20 febbraio 2026, il Sindaco proclama una giornata di lutto cittadino.