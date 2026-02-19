La Società Storica Saronnese ricorda Giuseppe Armocida

Varese News

Giuseppe Nigro, presidente della Società Storica Saronnese, ricorda il professor Giuseppe Armocida che si è spento a Ispra nella serata di mercoledì 18 febbraio.

«Giuseppe Armocida, già professore ordinario di Storia della medicina presso l’Università degli Studi dell’Insubria e presidente della Società Storica Varesina. Nato nel 1946, avrebbe compiuto nel prossimo settembre 80 anni- scrive Nigro – Manteneva da sempre un forte legame con Saronno, città in cui era vissuto con la famiglia, quando il padre per un breve periodo occupò la carica di segretario comunale prima di ritirarsi definitivamente a Ispra. Fu vicino alla nascita della Società Storica Saronnese mantenendo un vivo interesse per le attività che andavamo sviluppando. Un dialogo e un confronto che si è protratto nel tempo. Con lui viene a mancare un amico e un maestro».

«Storico e medico, la sua curiosità intellettuale e la sua umanità hanno lasciato un segno indelebile in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. La sua voce si spegne, ma le sue storie continueranno a vivere nelle pagine che ha scritto che rappresentano un lascito ineludibile».

