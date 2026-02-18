Addio al professor Giuseppe Armocida: una vita tra medicina, università e storia

La provincia di Varese e il mondo accademico piangono la scomparsa del Professor Giuseppe Armocida, spentosi a 79 anni nella serata di mercoledì 18 febbraio nella sua abitazione di Ispra. Il noto docente e storico, che lottava da tempo contro una malattia, lascia un vuoto incolmabile nel panorama intellettuale italiano.

La notizia è stata diffusa ufficialmente attraverso una comunicazione ai soci della Società Storica Varesina, il sodalizio che Armocida presiedeva con instancabile dedizione e che, sotto la sua guida, era diventato un punto di riferimento imprescindibile per la memoria del territorio.

Una vita tra scienza e memoria

Già Professore Ordinario di Storia della Medicina presso l’Università degli Studi dell’Insubria, dove ha anche diretto il Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica, Armocida ha rappresentato il connubio perfetto tra la precisione del medico e la sensibilità dello storico. La sua carriera, di respiro internazionale, lo aveva visto ricoprire anche la presidenza della Società Internazionale di Storia della Medicina, portando il nome di Varese e dell’Insubria nei più prestigiosi consessi accademici mondiali.

Per i suoi studenti e colleghi non era solo un luminare, ma un mentore capace di trasmettere l’amore per la ricerca d’archivio e l’importanza di comprendere il passato per interpretare le sfide etiche della medicina moderna.

Il legame profondo con il territorio

Nonostante i successi internazionali, il suo cuore è sempre rimasto legato alla “sua” terra. Come Presidente della Società Storica Varesina, ha saputo animare il dibattito culturale locale, rendendo la storia accessibile a tutti e promuovendo studi che hanno salvato dall’oblio tradizioni, personaggi e architetture del Varesotto.