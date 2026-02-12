Super G femminile, curling e short track: il programma del giovedì olimpico

Settima giornata per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Giovedì 12 febbraio sono diversi gli azzurri in gara, per una giornata che promette scintille. Gli occhi di tutto il Paese sono puntati sulla neve di Cortina d’Ampezzo e sul ghiaccio di Cortina, dove le nostre punte di diamante cercheranno di rimpinguare il medagliere in due delle discipline più attese: lo sci alpino e il curling.

Il mattino ha l’oro in bocca con il curling

La giornata si è apre sul ghiaccio dell’Olympic Ice Stadium. Alle 9:05 è scattata la sfida del round robin femminile tra Italia e Svizzera. Le azzurre, guidate da Stefania Constantini, fresca del bronzo con Amos Mosander, cercano punti fondamentali per la classifica contro le rivali elvetiche. Le ragazze del curling torneranno in pista anche in serata, alle 19:05, per affrontare la Corea del Sud.

Valanga rosa in Super G a Cortina

C’è grandissima attesa per le 11:30, quando sulla pista Olimpia delle Tofane scatterà il Super G femminile. È la gara delle grandi stelle: Sofia Goggia e Federica Brignone partono con i favori del pronostico, pronte a sfidare le velocità vertiginose del tracciato ampezzano. Insieme a loro, pronte a dare battaglia, ci sono anche Elena Curtoni e Laura Pirovano. La gara è di quelle da fiato sospeso, dove ogni centesimo può fare la differenza tra il podio e il rammarico.

Non solo sci: le altre sfide della giornata

Il programma olimpico di oggi è però vastissimo e tocca diverse località. A Cortina prosegue lo skeleton maschile con Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari impegnati nelle prime due manche, mentre a Tesero è il turno dello sci di fondo con la 10 km a tecnica libera femminile. Nel pomeriggio, riflettori accesi sulla pista di pattinaggio di velocità per i 5000 metri femminili con la nostra Francesca Lollobrigida. La chiusura di giornata sarà invece affidata all’adrenalina dello Short Track a Milano, dove Arianna Fontana e Chiara Betti cercheranno il pass per le finali dei 500 metri.

IL PROGRAMMA

Mattina: Ghiaccio e Neve a Cortina

09:05 – Curling (Femminile): Italia – Svizzera (Round Robin). In gara: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli.

09:30 – Skeleton (Maschile): Prima manche. In gara: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari.

10:00 – Snowboard Cross (Maschile): Qualificazioni. In gara: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin.

11:08 – Skeleton (Maschile): Seconda manche. In gara: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari.

11:30 – Sci Alpino (Femminile): Super G. In gara: Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtoni, Laura Pirovano.

Pomeriggio: Resistenza e Velocità

13:00 – Sci di Fondo (Femminile): 10 km tecnica libera. In gara: Martina Di Centa, Anna Comarella, Caterina Ganz, Maria Gismondi.

14:56 – Snowboard Cross (Maschile): Finali (previo superamento turni eliminatori dalle 13:45).

16:30 – Speed Skating (Femminile): 5000 metri. In gara: Francesca Lollobrigida.

Sera: Il gran finale tra Milano e Cortina