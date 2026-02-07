Taglio del nastro per la nuova casa dell’acqua in via Moncucco a Castellanza

Taglio del nastro sabato 7 febbraio per la nuova casa dell’acqua di Castellanza, all’angolo tra le vie Battisti e Moncucco, ultimo step di un intervento da 40mila euro realizzato e finanziato dal Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato. La casetta dell’acqua mette a disposizione dei cittadini acqua naturale e frizzante refrigerata proveniente direttamente dall’acquedotto comunale ed è la seconda struttura di questo tipo sul territorio dopo quella inaugurata nel 2012 tra via Garibaldi e via Brambilla.

I lavori, avviati il 29 settembre scorso, hanno incluso gli allacciamenti alle reti idrica, fognaria ed elettrica. Gruppo CAP ha finanziato integralmente i costi di realizzazione, manutenzione e gestione dell’impianto per l’intera durata della convenzione valida fino al al 2033, garantendo il rispetto dei protocolli di sicurezza alimentare secondo la certificazione ISO22000.

L’iniziativa si inserisce nella «strategia comunale di valorizzazione della risorsa idrica locale e di promozione della sostenibilità ambientale, contribuendo alla riduzione dei rifiuti plastici e al contenimento delle emissioni di CO2 sul territorio», come sottolinea l’amministrazione comunale. «Questa seconda casa dell’acqua rappresenta il nostro impegno concreto verso una Castellanza più sostenibile – ha sottolineato il sindaco di Castellanza, Cristina Borroni -. Offrire ai cittadini un servizio che unisce qualità dell’acqua, risparmio economico e tutela ambientale significa investire nel futuro della nostra comunità. Con un semplice gesto quotidiano, ogni famiglia potrà contribuire alla riduzione dei rifiuti plastici e contenere i costi legati all’acquisto di bottiglie, valorizzando al contempo l’eccellente qualità della nostra risorsa idrica locale».

«Questa nuova casa dell’acqua rappresenta un investimento concreto di Gruppo CAP a favore del territorio e delle comunità che serviamo – ha aggiunto Yuri Santagostino, presidente esecutivo di Gruppo CAP -. Come gestore del servizio idrico integrato, il nostro impegno è garantire nel tempo qualità, sicurezza e continuità: dalla realizzazione dell’impianto alla sua gestione, secondo standard e protocolli di controllo rigorosi. È un intervento che rafforza la fiducia nell’acqua di rete e valorizza un servizio pubblico essenziale».

Le modalità per usufruire del servizio saranno le stesse di tutte le casette realizzate da CAP: il prelievo di acqua naturale sarà libero e gratuito, mentre quello di acqua frizzante, riservato ai soli residenti di Castellanza, riconosciuti tramite tessera sanitaria, prevede un limite settimanale di 12 litri per ciascun utente abilitato. In caso di guasti o malfunzionamenti, i cittadini avranno a disposizione il numero verde dedicato alle case dell’acqua (800.271.999) o l’indirizzo mail guasticaseacqua@gruppocap.it.